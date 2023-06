Presidente del Colmed Valparaíso critica retraso en prevención de virus respiratorios y dice que solicitó al Minsal adelantar la Campaña de Invierno

Este domingo el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, doctor Ignacio de la Torre expresó preocupación por la situación sanitaria que afecta al país, especialmente a la quinta región a causa del peak de los virus respiratorios, especialmente del virus sincicial, que afecta principalmente a niños.

La semana, además, ha estado marcada por la confirmación -por parte del Ministerio de Salud- del fallecimiento de seis niños por virus sincicial y la ocupación del 100% de las camas críticas pediátricas en Valparaíso.

Sobre ello, la autoridad señaló que en la quinta región hay niños que están siendo atendidos en box de urgencia, y que “deben esperar en promedio más de 12 horas para que se produzca un cupo en una cama de dotación”, aclaró al programa Estado Nacional.

El presidente del Colmed Valparaíso sostuvo que como Colegio Médico se le pidió al Minsal el adelanto del plan de invierno. “Finalmente la autoridad se demoró, nos escuchó y adelantó el plan de invierno, que significa transferencia de recursos para tener más gente atendiendo en las urgencias y más gente en los servicios de pediatría y de urgencia adulto”.

Sin embargo, precisó que esto “no es solo transferir recursos y no es solo firmar un decreto para que las camas se transformen, porque transformar una cama de adulto en niño es difícil porque tengo que reclutar personal que no está entrenado” (...) “Entonces cuando se habla de que por decreto se van a reconvertir las camas, eso no es tan fácil”.

Además, de la Torre criticó que la campaña de vacunación contra la influenza ha sido “lenta” y que desde Salud “tampoco se habló del uso de mascarilla, y recién esta semana la autoridad del Minsal recomienda el uso de mascarilla. Nosotros lo veníamos pidiendo hace cinco semanas atrás”.

Asimismo, hizo énfasis en la ventilación de las aulas y en que aquellos cuidadores y cuidadores que tienen niños en edad escolar que están con síntomas respiratorios, que no los envíen a clases, apelando también a los empleadores.

“También pedimos está semana que se prolongue el post natal parental para aquellas mujeres que tienen un lactante menor de un año no deban llevarlo a una sala cuna y volver a trabajar, sino que lo podamos proteger al menos hasta el final de esta tremenda situación de contagios, que esperamos a finales de agosto ya se esté resolviendo”.

“La prevención empieza con una comunicación de riesgo”, aseveró.

“Yo no puedo tener claridad de por qué toman las decisiones de la manera que la toman, lo que sí puedo decir es que el Instituto de Salud Pública, que es una entidad dependiente del Minsal, reportaba información a todo el mundo para señalar lo que estaba ocurriendo”, dijo.

Y que cuando el presidente del Colmed Concepción, Germán Acuña, pidió hace unas tres semanas adelantar las vacaciones de invierno en el Gran Concepción por la alta tasa de contagios y saturación de la red, “la respuesta de Santiago fue ‘no es necesario, tenemos todo bien resuelto y a nadie le va a faltar una cama’”.

“Esa fue la promesa que se hacía en ese momento, una promesa muy difícil de cumplir cuando tu conoces y reconoces la realidad de la red de salud, que es un problema de Chile, no es un problema de este gobierno, y que debiese ser un desafío país”, criticó de la Torre.

Bebés fallecidos por virus sincicial

Por otro lado, en relación a los menores fallecidos por virus sincicial, de la Torre explicó que “cuando hay un paciente grave, si ese paciente recibe la mejor atención disponible y lo recibe en el momento correcto, se salva”, pero que “cuando un paciente crítico es atendido en un box de urgencia es una realidad producto del déficit de infraestructura y equipos humanos que tenemos, no es un tratamiento óptimo”.

“Si eso es lo mejor que como país le podemos ofrecer a nuestros lactantes, creo que estamos equivocados y tenemos que empezar a trabajar para cambiar esa realidad”, advirtió.

Asimismo, hizo el punto en que si los bebés hubieran tenido una cama crítica a tiempo “con equipos humanos altamente capacitados y especializados, habrían tenido la mejor chance de sobrevivir”.