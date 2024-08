Productora DG Medios deberá pagar millonaria multa por infracciones sanitarias durante concierto de Metallica en 2022

El Tercer Juzgado Civil de Santiago rechazó la reclamación hecha en contra de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región Metropolitana y la productora DG Medios deberá pagar una multa de 1.000 UTM (69,9 millones de pesos) por infracciones sanitarias cometidas en un concierto de Metallica durante la pandemia del Covid-19.

La magistrada Soledad Araneda desestimó el reclamo de la empresa de eventos tras establecer que la sanción y el monto de la multa se ajustan a las infracciones detectadas en el concierto que dio la banda de rock el 27 de abril de 2022 en el Club Hípico de Santiago.

El fallo establece que DG medios no adoptó las medidas sanitarias suficientes e idóneas para evitar para evitar la producción de las infracciones que se le imputan, entre las que están falta de iluminación, falta de servicios higiénicos, fuentes de electricidad descubiertas y uso de pirotecnia por parte de los asistentes, lo que se produjo por inconsistentes medidas de seguridad tomadas por la productora de eventos.

Dichas infracciones, constatadas por los funcionarios de la Seremi de Salud de la RM, se encuentran tipificadas en los artículos 3º, 22º, 37º, 39º y 53º del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo.

Las anteriores aluden a que la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan; a que en los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos independientes y separados; que deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores; y que las instalaciones eléctricas y de gas de los lugares de trabajo deberán ser construidas, instaladas, protegidas y mantenidas de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad competente, entre otras.

DG Medios deberá pagar multa por concierto de Metallica

Además, la resolución establece que en esa fecha “el país se veía afectado por la pandemia del Covid-19, de manera que las medidas de seguridad y prevención debieron verse reforzadas, lo que no ocurrió, sino por el contrario, no se ha acreditado por la actora (DG Medios) el haber adoptado las medidas necesarias e idóneas para evitar la transgresión al bien jurídico protegido y la ocurrencia de los hechos constitutivos de las infracciones que se le imputan”.

Por último, señala que la productora no contrató un número idóneo de guardias de seguridad -el que ascendió a 600-, considerando que días antes en redes sociales se llamaba a ingresar de manera forzada o violenta al espectáculo, no obstante lo cual no se adoptaron medidas de seguridad idóneas y suficientes para evitar tal hecho ni las consecuencias negativas que este tendría para la seguridad y salud, tanto de los trabajadores como del público asistente al evento.

Ese 27 de abril, y a la espera de acceder al Club Hípico, hubo quienes hicieron notar largas filas, la poca claridad en los accesos y las salidas, e incluso avalanchas de personas sin entrada. Incluso, en redes sociales se volvió viral una foto donde se ve a fans viendo el show encaramados sobre un camión. Fue una postal recurrente, con espectadores también trepados en rejas, basureros y baños químicos, con accesos que no tenían buena señalización y un barrial gigante producto de la lluvia del día anterior.