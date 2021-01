Protestan contra cuarentena en Pucón

Cerca de medio centenar de personas, locatarios y trabajadores del rubro del turismo, se reunieron en una de las avenidas principales de Pucón bajo el lema “Queremos trabajar”, para manifestarse contra el retroceso de la comuna a la Fase 1 del Plan Paso a Paso, medida que se materializará a partir de las 05.00 horas de este jueves.

La decisión de imponer cuarentena en el balneario fue tomada por el Ministerio de Salud luego de que la zona registrará un alza consecutiva en los casos de contagios en los tres últimos informes epidemiológicos. Actualmente la comuna cuenta con 85 casos activos y una tasa de incidencia de 285.4%.

Los trabajadores de la zona dicen que esto ocurrió debido a que el gobierno hizo caso omiso a las recomendaciones que se entregaron desde la comuna, sumado a las malas decisiones que habrían sido tomadas por el Minsal. Empresarios de la comuna están pensando realizar una querella contra el gobierno por abandono de deberes tras el aumento de casos en el sector

Jessica Fernández, vocera del gremio de turismo de Pucón señaló que “aquí se trata de un gobierno prepotente, absolutamente insensible, que no ha tomado en consideración con qué come este pueblo, este pueblo come solamente turismo y estos dos meses sirven para proyectar lo que vamos a tener durante todo el año”.

Fernández afirmó que muchos empresarios quedarán en la quiebra con esta decisión, ya que no tienen con que seguir pagando sus deudas. “Así como vamos, la verdad que vamos a la quiebra la mayoría de nosotros porque ya no tenemos con qué más financiar. Los créditos Fogape ya vencieron en diciembre y hay que empezarlos a pagar, la gente no alcanzó a hacer caja ni siquiera para pagar la primera cuota”, sostuvo.

Inicio del descontento

El descontento de los habitantes de Pucón comenzó a desarrollarse a partir del eclipse del 14 de diciembre. Días anteriores al evento astronómico las autoridades de la comuna le estaban solicitando a las personas que no viajaran a la región para evitar una aglomeración de turistas que podría generar un aumento de casos de Covid-19.

Desde el sector turístico señalaban que no querían poner en riesgo el verano por solo dos o tres días con bastante gente en la comuna. Aseguraban que si el evento se hubiese desarrollado en marzo no habrían tenido problemas con la llegada de turistas, pero como el eclipse sería en diciembre, una posible aglomeración de personas podría provocar un brote masivo en enero, arruinando la mejor época de la comuna.

Finalmente, el evento dejó un balance de 200 mil personas que presenciaron en terreno el eclipse, de las cuales se calculaba que aproximadamente 150 mil eran visitantes, de acuerdo a datos que detalló Carolina Ruiz, directora de Desarrollo, Fomento y Turismo de Pucón.

Luego se puso en marcha el permiso de vacaciones, el cual podía ser solicitado a partir del 4 de enero. Al 23 de enero Carabineros informaba que se habían realizado más de un millón de solicitudes para obtener el permiso vacacional, teniendo entre los destinos más solicitados la Región de La Araucanía, siendo Pucón la localidad preferida de la zona.

Ante esta situación los locatarios y autoridades de la comuna realizaron varias presentaciones a nivel ministerial proponiendo algunas medidas para controlar el ingreso de veraneantes a Pucón, sugerencias que habrían sido ignoradas por parte del gobierno según manifiestan las autoridades de la zona.

El alcalde (S) de Pucón, Rodrigo Ortíz, comentó en una entrevista que “considerábamos importante que se contara con el apoyo de cordones sanitarios, mayor fiscalización en las vías publicas, en las playas. Yo creo que eso fue una de las causales de que aumentaran los casos”. Agregando que los contagios se han realizado al interior de los hogares, ya que a su juicio, se ha hecho caso omiso a la cantidad de personas que pueden reunirse.

Ortiz subroga al alcalde Carlos Barra, quien se encuentra en cuarentena por estar contagiado de Covid-19 y sufrió el fallecimiento de su esposa producto de la enfermedad.

Aunque el cambio de fase en la comuna es una medida sanitaria, la preocupación del gremio turístico es de carácter económico ya que, en los últimos años, los indicadores de turismo iban al alza en la zona. En marzo del 2020 el director de Sernatur Araucanía, César González, el intendente Víctor Manoli y el seremi de Economía, Francisco López, señalaron que la zona lacustre de La Araucanía subió en 4 puntos porcentuales su ocupación en febrero de 2020 (84,2%) en relación al mismo mes de 2019 (80,2%). En enero, en tanto, el aumento fue de más de 2 puntos porcentuales, ya que en 2019 marcó una tasa de ocupación de 62,1% y en el mismo mes de 2020 fue de 64,2%