Provoste destaca pausa a implementación de nuevos Slep y apunta a que se indague posible “corrupción” en servicios en funcionamiento

La senadora por Atacama e integrante de la comisión de Educación de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), se refirió este viernes a la reevaluación a la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (Slep) a la que se comprometió el gobierno. Esto como parte del un protocolo de acuerdo para la aprobación de la partida de Educación en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Fue un una sesión de sala que la noche de este jueves el Ejecutivo y el Senado llegaron a un acuerdo para la aprobación de los recursos para Educación, partida que se había visto entrampada justamente por los problemas registrados en implementación gradual de los Slep.

Un grupo transversal de parlamentarios, incluyendo a algunos del oficialismo, solicitaron postergar la instalación de la nueva institucionalidad en vista de los problemas que se han evidenciado en algunas regiones, especialmente en Atacama.

A este acuerdo se refirió esta mañana la parlamentaria de la DC, quien destacó las denuncias que surgieron desde su región como “grito” de alerta sobre las dificultades del proceso de traspaso de los municipios a los servicios locales.

“Nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo el camino que han tenido que sufrir miles de familias, en nuestra región ha sido muy duro, porque tomaron la difícil decisión de denunciar ante la opinión pública las condiciones indignas en las que día a día tienen que enfrentar esta tarea educativa”, apuntó en diálogo con Radio Duna.

Y luego agregó: “Este grito de indignación que escuchamos en Atacama es resultado también de una burocracia que no ha sabido escuchar a tiempo los mensajes que, no solo las comunidades educativas, sino que del organismo contralor, que ha señalado que aquí hay graves incumplimientos a la normativa vigente. El 18 de octubre la Contraloría entregó un informe de todos los traspasos del último tiempo y ahí señalaba la falta de control, los incrementos que hasta el día de hoy no sabemos cómo se justifican, incrementos de más de un 52% en los presupuestos, la falta de supervisión, la falta de rendición de los recursos otorgados”.

“Así uno puede seguir encontrando más y más problemas y faltas que dan cuenta de lo que nosotros hemos venido señalando hace ya muchísimo tiempo responsablemente, en que había que tomar conciencia de la necesidad de pausar por estas razones”, destacó.

En esa misma línea, la congresista dijo que lo que se planteó en el Senado es que el gobierno debe hacer “una pausa activa para poder designar a un comité de expertos, independiente de lo que hoy día tiene este Consejo de Evaluación de la ley, para que revise lo que se ha hecho hasta ahora, en que revise las dificultades que los actuales Slep no han podido superar, ya sea por corrupción” u otras razones.

En el acuerdo entre el Senado y el gobierno además se establece que los municipios podrán extender su facultad para no concretar el traspaso a los Slep, para lo cual tendrán 10 días luego de la publicación de la Ley de Prepuestos. Además se consiga que se realizará una evaluación externa a la Política de Nueva Educación Pública, que incluye los procesos de instalación, implementación y traspaso hacia los Slep y que una vez conocida, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública “podrá proponer la suspensión total o parcial de la creación de nuevos Servicios Locales de Educación Pública”.

También se precisa que se ampliarán los plazos sobre la obligatoriedad de los Servicios Locales de Educación respecto a las condiciones laborales pactadas con anterioridad al traspaso.

El compromiso también da cuenta de que se ingresarán indicaciones a la Ley de Nueva Educación Pública que, entre otros elementos, buscará mejoras en la gobernanza del sistema, que incluirá el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación en la fiscalización hacia los Slep.

Además, se busca mejorar la gestión financiera y la rendición de cuenta de los Slep como también mejorar el proceso de instalación, implementación, y traspaso de los servicios educativos.