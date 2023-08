“Quedarán al descubierto todas las brechas”: senadores de la Comisión de Salud critican desvinculación de trabajadores ligados a la alerta sanitaria por Covid

Queda un día para que termine la alerta sanitaria por Covid-19, la que inició el 7 de febrero de 2020, cuando el virus apenas circula en algunos países. Este decreto permitió a las autoridades sanitarias nacionales la contratación extraordinaria de personal de salud para hacer frente a la emergencia y, de acuerdo a cifras de la cartera, al inicio de la pandemia se contrataron 32.045 mil funcionarios para atender a los pacientes contagiados.

Y a un día de que concluya la alerta, aún quedan 12.417 personas contratadas bajo el concepto de honorarios Covid, sin embargo, con 57 casos nuevos de coronavirus y 13 pacientes en UCI, según el informe del Minsal de este martes, el personal que fue contratado a inicios de 2020 en gran medida se dedica a enfrentar otras necesidades del sistema.

El fin de alerta preocupa a funcionarios y autoridades. La jefa de la cartera sanitaria, Ximena Aguilera, señaló este lunes en la Comisión de Salud del Senado que luego de un recuento hecho por los servicios de todo el país se pudo concluir que 6.070 funcionarios de los 12.417 (48%) están cumpliendo funciones que no pueden ser suspendidas, pues son consideradas imprescindibles, como la complejización de camas, hospitalizaciones domiciliarias, labores de laboratorio y urgencias hospitalarias. Es decir, 6.347 serán desvinculados gradualmente.

Aguilera añadió que para garantizar la continuidad de este personal hasta diciembre se le solicitó al Ministerio de Hacienda la reasignación de 50 mil millones de pesos. Además, en la solicitud presupuestaria de 2024 se incluyó la expansión de los mismos 6.070 cargos para que sean considerados de planta.

Sin embargo, este escenario no dejó tranquilos a los senadores integrantes de la comisión, pues advierten que los trabajadores con honorarios Covid se han convertido en piezas fundamentales para el sistema.

“Ninguno de esos 12 mil funcionarios sobra en el sistema de salud. No se escuchó ninguna objeción ni ningún impedimento que favorezca la salida de algunos de ellos, solo se argumentó la razón presupuestaria de que no había disponibilidad de recursos”, afirmó el presidente de la comisión, Juan Luis Castro (PS). Y es que la ministra Aguilera advirtió que la razón para no mantener a los 12 mil trabajadores una vez terminada la alerta sanitaria este 31 de agosto es exclusivamente presupuestaria.

En ese contexto, el senador Castro agregó que “tengo el deber como presidente de la Comisión de Salud del Senado de decirle al Ejecutivo que esto genera un problema mayor. Todo indica que la situación va a empeorar y se va a profundizar la crisis sanitaria que ya tenemos, lo que va afectar al sistema hospitalario, y si eso no lo quiere ver la autoridad económica, que no se diga después que no lo advertimos, porque el despido de esos trabajadores va en desmedro de la población”.

Por su parte, Sergio Gahona (UDI) coincidió en que “me parece grave y estamos en alerta como Comisión de Salud. La contratación de funcionarios en el sector fue por la pandemia, pero ha quedado demostrado que ha servido para cubrir las tremendas brechas que tiene el sistema de salud público respecto de la dotación de recursos humanos, por lo tanto es preocupante que hoy termine la alerta sanitaria y se piense en desvincular a tantos funcionarios por muy gradual que sea, porque van a quedar al descubierto todas las brechas que siempre ha tenido todo el sistema”.

Respecto del problema de recursos, el parlamentario agregó que “hacemos un llamado al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto que consideren el tema de los recursos humanos o de personas en el presupuesto, porque es un hecho constatado que muchos de los establecimientos de salud no tienen normalizada su situación de personal”.

Dentro de su exposición en la comisión senatorial, la titular de Salud explicó que con las expansiones anuales y los honorarios regulares y Covid, en los últimos cinco años el crecimiento del recurso humano en salud ha sido de aproximadamente 55 mil personas. Durante 2019 la dotación era de 144.986 personas, es decir, 7,59 funcionarios por cada mil habitantes. Actualmente hay 200.801 funcionarios, lo que configura una tasa de 10,06, pero con el fin de la alerta estas cifras quedarían en 194.454 y 9,76, respectivamente.