Quién es Mario Meza, el alcalde de Linares que fue formalizado por fraude al Fisco

Este jueves, el alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, fue formalizado por fraude al Fisco reiterado, junto a otras 14 personas, ocho de ellas funcionarios activos del municipio que lidera .

De acuerdo a la carpeta investigativa, la autoridad y los funcionarios públicos, celebraron contratos para la compra de artículos de aseo, transporte y alimentos, los que habrían beneficiado a un grupo puntual de proveedores, traspasándoles grandes sumas de dinero, entre 2020 y 2021.

Un informe de la Contraloría General de la República analizó los contratos, detectando irregularidades y sobreprecios en las compras realizadas. El análisis de la entidad fiscalizadora afirmó que el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) pagó $32 millones 130 mil pesos por seis mil bidones de cloro, un monto hasta $24.390.000 superior al precio de mercado.

También que el Departamento de Salud Municipal (DESAM) desembolsó 64 millones 260 mil pesos por tres mil kits de tests rápidos de Covid-19, pagando hasta $49.260.000 más de lo que se cotizó en el mercado.

Meza Vásquez es abogado con especialidad en Derecho Constitucional, vicepresidente a nivel nacional de Renovación Nacional (RN), presidente regional de la colectividad y va por la reelección en su cargo, por un tercer período.

El jefe comunal acusó que el proceso judicial en su contra es parte de una “campaña sucia” previo a las elecciones de octubre próximo. “Lamento profundamente que, a tres meses de una elección municipal, la política sucia utilice la institucionalidad para hacer daño a la Municipalidad de Linares y a mi persona”, afirmó Meza en la oportunidad.

De acuerdo a su biografía en la página de la Municipalidad de Linares, Meza Vásquez inicio su carrera municipal como concejal el año 2012, cuando resultó electo con la primera mayoría, aún compitiendo con otros 36 candidatos.

“En este primer y segundo período he tenido abierta a la comunidad una oficina ciudadana donde he atendido y resuelto más de diez mil casos correspondientes a deudas de basura y otras problemáticas de nuestros vecinos. Junto con ello, he apoyado un sin número de iniciativas que han favorecido a nuestra comuna y que usted bien conoce en mi contacto diario con más de 700 instituciones y organizaciones sociales de la comuna”, asegura el alcalde, como parte de su gestión destacada durante los ocho años que completa como alcalde.

En la antesala a la audiencia de formalización y en el contexto de su renuncia al cargo esta jornada para trabajar en su reelección, Meza manifestó que “independiente de lo que ocurra el jueves, estaremos en la boleta electoral el 26 y 27 de octubre”, y agregó “cuando se cuente el último voto, les diré que el tiempo nos dio la razón, porque quien nada hace, nada teme”.

Con todo, el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva para el jefe comunal. Sin embargo, los alegatos judiciales del caso se postergaron para este viernes, desde las 8.30 horas.