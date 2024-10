Quién es “Rumi”, el “curandero vegetalista” detenido tras la muerte de una mujer en “ritual de sanación” en Pirque

La tarde del viernes, el autodenominado chamán César “Rumi” Ahumada (54) llegó a un Cesfam en Puente Alto con una mujer fallecida, quien habría acudido a su centro de terapia natural ubicado en la comuna de Pirque a realizarse un tratamiento de “desintoxicación”.

Según los antecedentes preliminares de la Policía de Investigaciones (PDI), la muerte de la mujer de 38 años se habría debido a que el sujeto -quien fue detenido- le habría dado a ingerir tabaco líquido.

El objetivo de consumir aquella sustancia sería la de realizar un “trabajo de purga”, como parte de un ritual espiritual tradicional de la Amazonía peruana, y que es promocionado por el centro en sus redes sociales. Sin embargo, tras beberla, la mujer se habría descompensado y fallecido antes de recibir asistencia médica.

Ahumada, quien trasladó a su paciente hasta el centro asistencial, fue detenido y será formalizado este lunes por el cargo de cuasidelito de homicidio.

Quién es el “chamán”

“Rumi”, como se hace llamar, es el director del Centro Manto Wasi, un “centro chamánico terapéutico con 18 años de experiencia en el uso ritual de la ayahuasca y otras plantas amazónicas”, según se lee en su sitio web.

El centro ofrece procesos de “sanación” a través de sus tratamientos, en los cuales se combinan “de forma continua durante todo el proceso las plantas de la selva y la psicoterapia”, explica el portal.

Asimismo, se describe al chamán del centro como un “curandero vegetalista” que cuenta con más de 20 años de experiencia en rituales de ayahuasca y recibió su formación con un maestro en la selva del Amazonas.

Otro antecedente que se entrega en el mismo sitio web del centro es que “Rumi” tuvo que enfrentar un juicio penal en 2009 por porte de drogas, debido a la presencia de DMT (dimetiltriptamina es un compuesto natural psicoactivo que se encuentra en cantidades variables en innumerables plantas y animales) en la ayahuasca que utiliza para sus ceremonias.

“Sin embargo, en este juicio no solo se demostró que la ayahuasca no es dañina para la salud y que el brebaje ayahuasca no está fiscalizado. Además con el cúmulo de antecedentes vertidos en el juicio, el tribunal adquirió la convicción de que está lejos de constituir un peligro para la salud pública”, relata la página.