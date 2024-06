Ramón Sepúlveda niega que Jadue intente transferir bienes y evita dar nombre de abogado que reforzará su defensa

Tras la postergación hasta el miércoles 3 de julio de la audiencia solicitada por querellantes para la revisión de medidas cautelares reales de Daniel Jadue en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, su abogado Ramón Sepúlveda rechazó la intención de su contraparte de aplicar mayores restricciones sobre los bienes del alcalde.

“No hay absolutamente ninguna urgencia respecto a una petición que creemos que es fantasiosa. Los querellantes creen, luego de cuatro años de investigación, que nuestro cliente pretende o quisiera efectivamente transferir sus bienes, pese a que la querella fue presentada en el año 2021 y que los hechos son del año 2020. Han pasado cuatro años. Y esta solicitud, creemos, no tiene fundamento”, sostuvo Sepúlveda.

Se suspende audiencia sobre los bienes del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Foto: Marcelo Hernández / Aton Chile.

Las medidas cautelares reales apuntan a la disposición patrimonial o administración del imputado y se fijan para asegurar la existencia de bienes suficientes para una eventual reparación o indemnización de un delito.

“No ha habido ningún movimiento en los bienes de Daniel Jadue en todo este periodo de investigación. Y por lo tanto, pretender hoy, pos formalización, que él quisiera hacer algo con sus bienes es algo que no es real. No es efectivo y así lo vamos a plantear en el tribunal. No hay ningún riesgo para ninguna de las víctimas, supuestas víctimas. Pero además de eso, el solicitante principal, Best Quality, no tiene cómo acreditar efectivamente que lo que se señala como perjuicio patrimonial y no va a tener cómo acreditarlo”, afirmó el jurista.

Por otro lado, el abogado informó que solicitarán “revisar la prisión preventiva en el corto plazo y es una decisión que está tomando la defensa en su conjunto”.

Sepúlveda además se refirió a la información de La Tercera, respecto al sondeo que han realizado para sumar al equipo de defensa al penalista Juan Carlos Manríquez, quien actualmente representa, entre otros, al exdirector de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal, a la excandidata a gobernadora Karina Oliva -causa donde coincidió con Sepúlveda-, y al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.

“No puedo confirmar nada. Yo voy a seguir en la defensa. Pero efectivamente las defensas se pueden hacer de manera conjunta, de manera como equipo”, señaló.

Consultado cuándo se va a confirmar esta nueva persona que se suma al equipo defensor, Sepúlveda dijo que era algo que “está en desarrollo, pero no es solo una persona”.

“Hay un equipo de abogados que componen esta defensa. A mí me toca venir a esta audiencia. Me tocó estar en la formalización. Pero es un equipo profesional, como ha señalado también gente cercana a Daniel, que está en este equipo y que está elaborando las distintas estrategias de defensa”, insistió.