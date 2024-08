“Reconoce una comunicación ilegal”: Cordero responde por recurso de amparo de defensa de Luis Hermosilla para traslado a Capitán Yáber

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió este miércoles al recurso de amparo que ingresó en esta jornada la defensa del penalista Luis Hermosilla, quien este martes ingresó a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva a Santiago 1, tras ser formalizado por delitos de corrupción.

La acción judicial fue interpuesta en la Corte de Apelaciones de Santiago por Juan Pablo Hermosilla -hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla-, para que en forma urgente ordene el traslado del penalista al Anexo Capitán Yáber, al esgrimir que el recinto determinado inicialmente no tendría las medidas adecuadas para asegurar la integridad de quien fuera considerado en el pasado como un “poderoso” abogado de la plaza.

Desde el Congreso Nacional, Cordero señaló que el recurso de amparo de Hermosilla contiene un intento de comunicación impropia y una “distracción indebida”.

“El señor Juan Pablo Hermosilla reconoce en su recurso de amparo una comunicación ilegal. A él no le corresponde y es impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado respecto del cual el único organismo competente para este fin es Gendarmería de Chile y el juez de garantía”.

Esto, dado que en el recurso se lee: “Adicionalmente, en insistentes y frustrados contactos con Gendarmería de Chile y personal del Ministerio de Justicia, ha sido imposible gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente”.

Así mismo, el secretario de Estado aseguró que el penalista “ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile y es lo que corresponde sin ningún tipo de trato privilegiado”.

Y luego volvió a la carga contra la defensa: “Juan Pablo Hermosilla tiene que hacer una distinción, no puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala de audiencias. Y a mí lo que me parece relevante es que los argumentos se esgrimen en la sala de audiencias y no en los medios de comunicación”.

Paralelamente a las declaraciones del ministro Cordero el 4° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el ingreso de Luis Hermosilla al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

En su resolución, el tribunal dispone que la decisión sea comunicada a Gendarmería para que proceda a la materialización del traslado desde Santiago 1.

Además, se establece que en virtud de lo resuelto, queda sin efecto audiencia de traslado de unidad penal, que la jueza Mariana Leyton había programado para el 12 de septiembre.