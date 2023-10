Menos tiempo de evaluación, unificación de procesos y gratuidad: Gobierno anuncia cambios al sistema de adopción

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre 2021 y 2023 más de 422 niños, niñas y adolescentes (NNA) han sido adoptados en el país. Asimismo, 8.720 NNA son parte del programa de Familias de Acogida, considerando hasta agosto de este año.

Si bien los sistemas para adoptar o ser familia de acogida son diferentes -y son acompañados por equipos profesionales distintos-, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, anunciará este jueves la unificación de los procesos. De esta forma, la Unidad de Familia será la única puerta de entrada al sistema de adopción, teniendo una gestión centralizada que permitirá un mayor acompañamiento y monitoreo de los procesos de evaluación.

Los cambios al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (también conocido como Mejor Niñez) se implementarán, primero, en la Región de Coquimbo. Las regiones que se sumarán a continuación son la Metropolitana, Biobío y La Araucanía, donde los equipos que acompañan a las familias de acogida pasarán a integrar la nueva unidad.

Con la puesta en marcha del órgano, la evaluación requerida para iniciar el proceso de adopción pasará a ser gratuita. Actualmente las familias deben pagar directamente a un evaluador.

Además, los evaluadores podían usar criterios distintos a la hora de cualificar a las familias postulantes. Sin embargo, desde ahora -según lo informado por el gobierno- se usará una evaluación estándar creada por la Fundación América por la Infancia, junto a expertos internacionales y la validación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se espera que con las modificaciones se reduzcan los tiempos de evaluación, que pasarían de un plazo de cuatro meses a un año -lo que actualmente toma-, a entre tres y cuatro meses.

La ministra Javiera Toro catalogó las modificaciones al servicio Mejor Niñez como “un proceso importante de transformación”. Según la secretaria de Estado, “el equipo del servicio está trabajando en un cambio de foco, un cambio de paradigma que busca priorizar el derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes”.

En la misma línea, la directora del Servicio de Protección Especializada, Gabriela Muñoz, sostuvo que “esto no es solo la inauguración de una infraestructura, ni de un nuevo equipo, es un cambio de paradigma para avanzar a paso cierto en una política pública que pone el foco en restituir el derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes que son atendidos por el servicio”.

“Como país debemos avanzar en más familias de acogida y familias adoptivas para evitar la institucionalización como primera respuesta, estandarizando las evaluaciones, acortando los tiempo de evaluación, entre otras mejoras que aborda esta unidad”, agregó.

Las medidas anunciadas tendrán un costo promedio de operación anual en cada región de $491.009.000.

Familias de acogida

En 2007 más del 90% de los niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos fueron atendidos en residencias, y alrededor del 8% fue cuidado en familias de acogida, según datos del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy, cerca del 65% se encuentra al cuidado de estas familias.

Y es que cuando un lactante o NNA es separado de su núcleo familiar por orden de un tribunal, puede ser recibido transitoriamente en el hogar de una familia de acogida, quienes tendrán que velar por su cuidado y protección mientras se trabaja para definir al encargado de su cuidado definitivo.

Para ser familia de acogida se exige ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y no estar inhabilitado para trabajar con lactantes, niños y adolescentes. No se exige estar casado ni tener hijos.

Los interesados deben pasar por un proceso de postulación donde serán evaluados y capacitados. En todas las etapas recibirán asesoría y acompañamiento de un equipo de profesionales especializados.