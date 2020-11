Regreso a clases en 2021: colegios preparan modalidad híbrida: presencial y online

Una modalidad mixta. Jornadas con bloques de clases presenciales y otros días con enseñanza online. Ese es el sistema híbrido que ha comenzado a planificar un alto número de establecimientos educacionales y sostenedores con miras a marzo de 2021, cuando aún esté presente la pandemia del coronavirus.

Aunque el gobierno ha planteado que se debe privilegiar el regreso a las aulas, lo cierto es que muchos padres y directivos de establecimiento ven que no es fácil tomar esa decisión, pues aún no está claro si se podría presentar un posible rebrote, a lo que se suma la posibilidad de que aún no haya vacuna en marzo, aunque se espera que esté disponible en algún momento del primer semestre.

Por ahora, un pequeño número de establecimientos educacionales se ha decidido por reabrir sus aulas. Al cierre de esta edición, según el Ministerio de Educación había 753 recintos que habían retomado las actividades presenciales y otros 654 lo tenían solicitado a la cartera.

Una opinión que ya es casi unánime es que el inicio de las clases del próximo año será complejo. Y ante ese panorama, se analizan diversas modalidades. Por ejemplo, el Colegio Saint George’s informó que el próximo año se organizarán turnos semanales de clases presenciales y a distancia. Así, en caso de que los alumnos acudan presencialmente, tendrían un horario de funcionamiento ajustado de 8.00 a 13.20 horas.

Otro caso es el Colegio Alonso de Ercilla de Santiago. Su director, Pedro Díaz, relata que hace una semana ya regresaron los cuartos medios que, por estos días, están ocupados preparándose para la PTU, una decisión que fue un consenso de la comunidad educativa: de una matrícula de 136 alumnos en dicho nivel, 90 ya han asistido presencialmente.

El directivo explica que, con miras al próximo año, en las aulas se instalaron cámaras donde el docente realizará la clase presencial, la que también será transmitida online a los alumnos que se mantengan en sus hogares, un escenario que se posiciona como el más probable para el inicio del año escolar 2021.

“Para marzo, hemos definido que todo sea híbrido. En los diálogos con la comunidad, entre los apoderados hay posturas variadas: de retornar y otros que prefieren no mandar a sus hijos hasta la vacuna”, detalla.

A nivel de la Red de Colegios Maristas -al cual pertenece el Alonso de Ercilla-, esto también será una regla para el resto de los establecimientos.

El delegado para la Misión Marista en Chile y encargado de la red, Ernesto Reyes, plantea que “vamos a ir retornando la presencialidad, pero bajo los principios de voluntariedad, seguridad y gradualidad”.

Así, para los más de 17 mil estudiantes de los 12 colegios maristas (siete de pago, cinco subvencionados), Reyes explica que se mantendrá la modalidad híbrida, y acota que en los colegios más vulnerables ya se han repartido kits de conexión de banda ancha. Sin embargo, en las zonas más alejadas o vulnerables, se privilegiará la presencialidad de las clases.

En la red Seduc, en tanto, integrada por los colegios Los Andes, Tabancura, Huelén, Cordillera, Los Alerces y Huinganal, aclararon que ya están operando en modalidad presencial y, en paralelo, también mantienen el esquema a distancia para los estudiantes cuyos padres han optado por no enviarlos. “En caso de que el actual contexto sanitario se mantuviera durante el primer trimestre de 2021, seguiremos de la misma manera, ofreciendo las dos modalidades”, indicaron.

Este sistema “híbrido”, con enseñanza presencial y a distancia al mismo tiempo, contempla turnos que en la gran mayoría de los casos serían de una semana por medio. Por ello, el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), Guido Crino, explicó que el escenario que se avizora “representa un desafío en la organización de los colegios, en especial para directivos y docentes, que deberán planificar sus jornadas tomando en cuenta las distintas modalidades”.

Algo similar planteó Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares: “Parte de 2021 será dual, porque no todos los niños, por espacio, podrán volver”. A esto se suma -señaló- que muchos padres se muestran reticentes a enviar a sus hijos mientras no haya vacuna.

Comunas

Los municipios que aún tienen la administración de sus colegios también están planificando cómo iniciarán el ciclo académico 2021, en marzo próximo. Y hay muchos que ya se inclinan por un plan híbrido. ¿Por cuánto tiempo? Eso, dicen, solo lo dirá el Covid-19.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, explicó que tiene 44 establecimientos, donde estudian 34 mil alumnos: “Lo ideal es que hubiera clases dentro de las aulas en marzo”, pero advirtió que si la situación sanitaria no lo permite, “habrá clases presenciales algunos días y otras serán jornadas online”.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo que debido a que la situación es incierta, se ha mantenido “con clases a distancia este año a los 11.780 alumnos del sector municipal, lo que se podría extender a 2021”. Así, dijo que el 92% de los escolares tienen acceso a internet y computadores en la comuna, pero que queda una brecha de 1.000 alumnos que aún no tienen los medios tecnológicos, a quienes se les entregarán equipos y conexión en los próximos meses.

El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, aclaró que la cartera lanzó este año cinco convocatorias destinadas a financiar proyectos de conservación, reposición, eliminación de contenedores y diseño para subsanar el déficit de infraestructura, lo que contempla un presupuesto de $ 112 mil millones. Además, hasta el 20 de noviembre se implementó un fondo de $ 6 mil millones, donde los sostenedores pueden postular con proyectos para adecuar sus espacios y reforzar las medidas sanitarias.

Esos recursos podrán ser usados para adquirir productos para la sanitización y fumigación de espacios, instalación de señaléticas y biombos, además de reparaciones de servicios sanitarios y compra de lavamanos portátiles y túneles sanitizadores, entre otros. Hasta ahora, han postulado 172 proyectos.

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, expresó su preocupación porque no haya recursos para adecuar la infraestructura de los establecimientos a la nueva realidad. “Los recursos son insuficientes y solo nos permiten postular a dos colegios a los fondos”, dijo, advirtiendo que este escenario implicaría mantener a un buen grupo de alumnos en sus casas online. La idea es clara: no pueden regresar todos a las aulas.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, agregó que el nivel de deterioro de las escuelas “es tan alto, que los recursos otorgados no alcanzan para ampliar o mejorar las escuelas”. “Los padres lo saben y no quieren que vuelvan sus hijos, porque nadie asegura que se mantendrán los espacios adecuados”, añadió