Repasos cortos y no exponerse a un contagio: consejos para la Prueba de Transición

En cuatro días más comenzará la rendición de la primera Prueba de Transición (PDT), el examen que reemplaza a la PSU y que de forma inédita será aplicado en dos grupos para evitar las aglomeraciones ante el coronavirus: el 4 y 5 de enero, y el 7 y 8 de enero.

A diferencia del test anterior, que alcanzó a ser contestado por 3,9 millones de chilenos durante 17 años, la prueba nueva mide menos contenidos, con el objetivo de no incluir aquellas materias que muchos colegios no alcanzan a ver.

Sin embargo, en un año marcado por la pandemia, existen dudas sobre cómo les irá a los 269 mil inscritos de la PDT. Ante ello, los expertos de los preuniversitarios aconsejan a los jóvenes hacer repasos cortos, no intentar aprender contenidos nuevos y, obviamente, resguardarse del coronavirus.

Francisca Barría, coordinadora académica de OGR, empresa creadora de la plataforma Puntajenacional.cl, dice que “los miniensayos orientados por un diagnóstico pueden ser efectivos, recordando también que los estudiantes no se deben agotar en los días previos a la prueba”. Es decir, es recomendable realizar repasos cortos y ejercicios puntuales, con resúmenes, pero estudiando no más de una hora y media.

También recomiendan tener presente el tiempo promedio que les debería tomar responder cada pregunta. Por ejemplo, la Prueba de Comprensión Lectora tiene 65 preguntas y 150 minutos, por lo que cada pregunta debería tomar 2,3 minutos. La de Matemáticas, tendría 2,1 minutos por cada una de sus 65 preguntas.

En todo caso, la estrategia que aconsejan seguir es no quedarse pegado mucho tiempo en una pregunta, sino que avanzar, contestar lo que se sepa y luego volver a las preguntas inconclusas.

En el caso de Comprensión Lectora, desde Puntajenacional.cl proponen leer primero las preguntas asociadas al texto que se les presentará, porque así es más fácil identificar lo que se les pide en el ejercicio.

Beatriz Rivera, psicóloga y directora de orientación en el Preuniversitario Pedro de Valdivia, recomienda en los días previos no correr el riesgo innecesario de contagiarse de coronavirus: no salir de casa si no es necesario y seguir todas las medidas sanitarias de la autoridad.

Para el día de la prueba, la experta sugiere comer algo ligero al desayuno y llegar al menos 15 minutos antes al local de rendición.

Además, si los jóvenes se sienten ansiosos, sostiene que “deben hacer una pausa y realizar ejercicios de relajación, como tensar los hombros por unos segundos y luego dejarlos caer. Pueden realizar lo mismo con el cuello y los puños, respirando suave y pausadamente”. Cuando estén calmados, dice, hay que leer nuevamente el ejercicio.

Este año, 262 mil estudiantes rendirán la Prueba de Transición. Foto: Juan Farías

Medidas sanitarias

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, reiteró ayer que la rendición de la PDT contará con diversas medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los postulantes y de los 26 mil examinadores y colaboradores.

Por ejemplo, los locales de rendición serán “sanitizados en forma previa y su acceso será demarcado para que siempre se mantenga la distancia de un metro lineal”. Además, en ellos “habrá kits sanitarios, para que los jóvenes que no cuenten con alcohol gel o mascarilla de recambio puedan utilizar las que allí se van a ofrecer”, dijo Vargas.

La próxima semana, nueve comunas del país estarán en cuarentena -Curicó es la más grande-, por lo que los postulantes de esas zonas deberán usar su Tarjeta de Identificación como permiso para llegar a los locales de rendición. Sin embargo, las personas que están contagiadas, en cualquier comuna, no podrán dar la prueba. Para ellas se fijará una nueva fecha de rendición de la PDT a fines de enero.