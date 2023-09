Revisa los desvíos de tránsito en la Región Metropolitana para este 10 y 11 de septiembre

Cerca del mediodía, Carabineros de Chile detalló los cortes y los desviós de tránsito que se realizarán los días 10 y 11 de septiembre, con motivo de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado.

El coronel Emilio Teixidor, oficial de la Prefectura del Tránsito y Carreteras, informó que desde las 07.00 horas, personal policial estará desplegado en la capital para controlar el tránsito.

Respecto de los desvíos de tránsito estos se efectaurán principalmente en la Alameda. En el sector poniente, será desde avenida España y en el oriente, a partir de la avenida Manuel Montt. En tanto, en el sector sur, los desvíos están programados desde avenida Matta, y en el sector norte en avenida Dorsal, a la altura de Recoleta.

También se mantendrá desviado el tránsito en avenida La Paz, San Antonio, puente Recoleta y avenida Independencia.

Asimismo, Carabineros hizo un llamado a no concurrir al centro de la capital en vehículo particular, y preferir otras alternativas como la red de Metro o autopistas urbanas. Además, instaron a informarse sobre los desvíos en las plataformas institucionales, donde se detallarán las rutas alternativas.

“Por la cantidad de desvíos de tránsito vehicular que nosotros vamos a realizar, lo más probable y ya es seguro, es que va a haber congestión vehicular, puesto que el día lunes es un día hábil (...) La recomendación es no llegar al centro de Santiago en vehiculo particular, si no es estrictamente necesario”, explicó el coronel Teixidor.