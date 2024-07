Santiago registra la temperatura mínima más baja del año

Un frío despertar tuvieron los santiaguinos este viernes 12 de julio, y es que la capital registró la temperatura más baja en lo que va del año, según indican los registros de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La Estación Quinta Normal -que habitualmente se toma como punto de referencia para evaluar la temperatura en Santiago- registró esta mañana -1.5 grados Celsius.

Cristóbal Torres, meteorólogo de la DMC, señaló a La Tercera que, si bien la estación antes mencionada marcó su mínima más baja, en otras estaciones de la Región Metropolitana (RM) los termómetros bajaron aún más.

“Han habido otras temperaturas más bajas en las estaciones de la zona central. Por ejemplo, dentro de la RM tenemos Tiltil con -4.8° C bajo cero, en Pirque de -4.9° C. En Lampa fue de -2.7° C, en Rinconada -3.1° C y en Lo Pinto -2.6° C”, detalló el profesional.

Ola de frío. Foto: Aton Chile.

Las temperaturas no fueron una sorpresa, puesto que, según explicó Torres, “hoy viernes se esperaba el día con la temperatura más baja”.

Esto se explicaría porque el país se encuentra en invierno y bajo el fenómeno de La Niña. “Eso hace que se generen las condiciones propicias para que pasen por la zona central masas de aire frío o se queden ahí estacionarias”, explicó el meteorólogo.

El profesional afirmó que esa situación provoca que “las temperaturas mínimas se mantengan por varios días consecutivos o temperaturas mínimas bajo cero: heladas”.

Para esta tarde se espera que en Santiago las temperaturas alcancen una máxima de 16° C. De hecho durante la mañana se vieron los primeros rayos de sol en la capital.

El meteorólogo aseguró que este fenómeno -de madrugadas frías y cielos soleados durante el día- es normal. “Justamente por tener cielo despejado y madrugada despejada es porque la temperatura baja mucho”, indicó, precisando que “generalmente las masas de aire frío están asociadas con cielo despejado”.

Un respiro del frío

Si bien esta semana estuvo marcada por las bajas temperaturas, Torres aseguró que los pronósticos indican que mañana sábado y el domingo se registrará “un aumento de la temperatura mínima”.

Los termómetros se van a posicionar “en torno a los 1° C y los 3° C sobre cero”, detalló.

Eso sí, el respiro del frío duraría solo el fin de semana, puesto que se espera que desde el lunes, la semana inicie “nuevamente con temperaturas que van a estar en torno a los 0° C y los 2° C”.

¿Y las lluvias? De momento, estarían descartadas para Santiago. “Por lo menos la próxima semana no se ve con precipitaciones”, explicó el meteorólogo.