Se decreta prisión preventiva para Carlos Méndez, sospechoso del femicidio de María Isabel Pavez

Esta tarde, vía telemática, en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra Carlos Humberto Méndez González, imputado tanto por los delitos de femicidio de la joven Isabel Pavez, como de uso de pasaporte falso.

La defensa pidió que se decretara ilegal la detención porque a su juicio, el 14° Juzgado de Garantía de Santiago no tenía fundamentos para ordenar una detención, tendría que haber sido otro, y además, “el hecho de que sea extranjero y pueda haber salido del país no es causa de ordenar una detención”. El Ministerio Público se manifestó contrario a esta postura. Pero esta petición no prosperó, ya que la jueza Alicia Rosende Silva la desestimó.

Para la fiscalía, hay antecedentes que permiten suponer la responsabilidad de Méndez, ya que se encontraron en su departamento objetos que pertenecían a la víctima. Y más importante, se encontró el cuerpo de la joven en el lugar.

“Se revisaron las cámaras del edificio, y se pudo determinar que el día 17 de diciembre llegó junto con la víctima e ingresaron ambos al edificio”, señaló la fiscal Marjorie Carillo. Y agregó que el acusado tiene un proceso pendiente en México -de donde es originario- por homicidio.

Además, Carrillo señaló que se encontró entre las pertenencias del imputado Carlos Méndez un pasaje para viajar rumbo a Arica el 18 de diciembre tras dar muerte a María Isabel Pavez, con quien mantenía una relación de larga data.

Así mismo, se informó que al momento de la detención de Carlos Méndez se encontró el celular de la víctima entre sus pertenencias.

“Con estos antecedentes se logra acreditar el delito de femicidio”, dijo la persecutora. Y agregó que esto fue un hecho “pensado de antes”, un hecho planificado. Por eso pidió la prisión preventiva.

Finalmente, la jueza Alicia Rosende decidió aceptar la petición de la fiscal asegurando que “existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos”, otorgando además un plazo de 180 días para realizar la investigación.