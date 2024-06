Se volcaron en su huida: detienen a cuatro delincuentes que se movilizaban en auto robado en Quinta Normal

Esta noche, Carabineros detuvo a cuatro sujetos que se dieron a la fuga tras un intento de fiscalización en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información policial el hecho comenzó en la intersección de las calles Neptuno y Membrillar de la referida comuna, cuando personal policial se disponía a realizar una fiscalización a los ocupantes de un vehículo, los que al ver la presencia de los policías escaparon a gran velocidad, lo que motivó un seguimiento controlado.

El teniente Brandon Viñuela, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, informó que fue personal de la 22° Comisaría de Quinta Normal, los que controlaron a los cuatro ocupantes del auto.

“A la fiscalización este vehículo se da a la fuga, no avanzando más de dos cuadras, donde choca con un vehículo particular, tras lo cual este ocupante no terminó con lesiones. (Sin embargo) este vehículo donde circulaban los sujetos por proyección choca a dos vehículos más que estaban estacionados en la calzada, quedando finalmente volcados sobre la misma”, sostuvo el teniente Viñuela.

Respecto a los sujetos detenidos, se informó que uno de ellos se mantiene en riesgo vital producto del accidente vehicular y otros dos lograron salir por sus medios del móvil accidentado, no obstante, fueron igualmente detenidos. “Todos son mayores de edad, hombres, chilenos (...) otro mantiene tres órdenes de detención vigente”, aseveró el policía.

“El ocupante que está con riesgo vital es mayor de edad, quedó atrapado y fue rescatado por personal de Bomberos”, agregó el teniente Viñuela.

El vehículo mantenía encargo por robo de la comuna de Maipú desde el pasado domingo y desde su interior se incautó un arma a fogueo, adaptado para el disparo.