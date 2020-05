Seis de cada 10 inmigrantes no se sienten preparados para enfrentar la crisis

Un millón 490 mil extranjeros residen en Chile, según cifras del gobierno. Población que, en un porcentaje importante, vive la crisis sanitaria de forma compleja. Ayer, por ejemplo, un grupo de ciudadanos venezolanos acampó afuera del consulado, esperando gestiones para poder volver a su país.

Por ello, el programa de Estudios Sociales en Salud de la U. del Desarrollo, el Servicio Jesuita a Migrantes, el Colegio Médico y el Núcleo Milenio Microb-R realizaron una encuesta a este segmento, donde participaron 1.690 migrantes, para determinar el nivel de conocimiento que tienen sobre la enfermedad, cómo perciben la información que se les entrega y qué necesidades inmediatas tienen.

En el sondeo, los encuestados plantean que conocen los puntos básicos del coronavirus y el 84,5% tiene claro que la vía aérea es la principal forma de transmisión.

Sin embargo, según los investigadores, otros aspectos hablan de cierto nivel de desconocimiento. Por ejemplo, un porcentaje relevante dice que una forma de contagio es la vía sexual.

Además, del total de consultados, 22 personas manifestaron haber tenido fiebre alta (más de 38°C) y dificultades respiratorias, pero solo dos se habrían hecho el test para Covid-19. Pero uno de los datos que más preocupan a los investigadores se refiere a la información sobre la pandemia: uno de cada cuatro foráneos dijo que no ha recibido información suficiente. Respecto de si los mensajes resultan “comprensibles”, el 30% de los consultados sostuvo que no. Con todo, un 61% señaló que no se siente preparado para enfrentar el coronavirus y otro 34% dijo que no sabe dónde consultar si tiene dudas. En este escenario, un 90% de los participantes manifestó que se ha sentido angustiado o preocupado durante la última semana.

La directora del Programa de Estudios Sociales en Salud de la U. del Desarrollo, Báltica Cabieses, plantea que, según la encuesta, “la información no siempre se va a comprender en las comunidades. Chile es diverso culturalmente y se debe incluir a este grupo”. Añade que los resultados de este informe fueron entregados al Ministerio de Salud.

“Si no llegan los mensajes claramente a los extranjeros, esto puede llevar a que no accedan a una atención oportuna, lo que los pone en riesgo”, añade Matías Libuy, de la comisión de migración del Colegio Médico.

José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita a Migrantes, explica que este análisis es muy relevante, porque hoy existen numerosas comunas en cuarentena que tienen un alto número de población extranjera.

“Las autoridades siempre hablan de cuidar a los chilenos, pero hay un 7% de extranjeros en el país, por lo que hay que incluirlos a todos en los mensajes”, dice.

Apunta que se deben usar canales adecuados, como las redes sociales.

En el sondeo, los extranjeros también plasmaron sus preocupaciones centrales frente al Covid-19. Mencionaron el desempleo, la pérdida de ingresos y el poco acceso a la vivienda como problemas con los que deben lidiar cada día.

“Tanto chilenos como extranjeros viven una situación de angustia con lo que sucede; es necesario que instituciones como las municipalidades participen en conjunto”, indica Vicuña.

El SJM, de hecho, elaboró un protocolo de atención a migrantes para el Covid-19, que plantea que debe haber equipos, con una persona de interlocutora, que realice acompañamiento a quienes deben dejar sus viviendas para ir a lugares de aislamiento, y los informe sobre licencias médicas, sus empleos y enseres.