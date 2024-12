Senado despacha proyecto que moderniza sistema de notarios: serán elegidos por concurso público y dejarán sus cargos a los 75 años

La Sala del Senado despachó este martes a tercer trámite el proyecto de ley que, entre otros elementos, fija un límite de edad de 75 años para que los notarios, archiveros y conservadores de bienes raíces puedan ejercer sus cargos.

Esto, tras aprobar en general y en particular el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, el que se encuentra en tramitación en el Congreso hace más de cinco años.

Asimismo, se estableció un artículo transitorio que señala que los auxiliares de la administración de justicia con nombramiento previo al 30 de mayo de 1995 tendrán un plazo de nueve meses desde la entrada en vigencia de la ley para cesar en sus cargos.

La aprobación de la iniciativa fue valorada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien indicó que “este proyecto es un paso significativo hacia un sistema notarial más accesible, transparente y en sintonía con las necesidades de la ciudadanía. Este avance en la modernización responde al compromiso del Congreso de crear un sistema justo y acorde con los tiempos”.

Al respecto, relevó que la aprobación de esta norma permitirá que “las personas que van a ejercer estos oficios lleguen ahí por sus méritos, por sus capacidades, previo a un concurso público, y en ese sentido se aprobó, con una amplia mayoría, las propuestas que ya venían de la Comisión de Constitución, que son precisamente las que apoyaba el Ejecutivo”.

Agregó que la iniciativa establece, además, “una regla de inhabilidad muy estricta, tanto para que los parientes de los diputados, diputadas, senadores, senadoras, miembros del Ejecutivo, no puedan concursar para ser notarios, conservadores o archiveros, y lo mismo también para la contratación al interior de las notarías y de estos oficios”

“Eso es muy importante para que la ciudadanía no tenga ninguna suspicacia de que las personas que están ahí, están ahí por sus méritos, por sus capacidades, después de superar un concurso público, y no por ser pariente de alguien que ejerce algún cargo público importante, o por otras razones que no sean las de sus méritos o sus capacidades”, cerró.

Asimismo, respecto de la propuesta de dividir el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), el ministro Gajardo destacó que “quedó como atribución general del Presidente de la República la división de los conservadores y se mantuvo la propuesta de la Comisión de Constitución que venía con una excepción a esa regla de que el Presidente de la República, para dividir en el caso el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, requerirá de más antecedentes que solo su mera voluntad. Entonces ahí queda la regla propuesta por la Comisión de Constitución en ese sentido”.

El proyecto

En lo sustancial, el proyecto establece procesos de selección a través del Sistema de Alta Dirección Pública y termina con los cargos vitalicios de notarios, conservadores y archiveros, debiendo cesar todos en sus cargos a los 75 años.

Asimismo, se establece la inhabilidad para parientes de parlamentarios y politicos, al tiempo que se descartó la propuesta de dividir el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Además, reconoce la fiscalización del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) sobre los servicios notariales para asegurar calidad y eficiencia en la atención ciudadana, además de establecer un nuevo procedimiento técnico para la regulación de los aranceles de estos servicios.

Finalmente, permite introducir tecnologías digitales para la gestión de trámites notariales, así como mejorar la infraestructura y los recursos tecnológicos de las notarías.