Senado manifiesta “plena disposición a colaborar” con investigación que involucra a parlamentarios con irregularidades en Junaeb

En una declaración pública, el Senado reforzó su “compromiso” con la probidad y transparencia del uso de recursos públicos, y manifestó su voluntad de colaborar ante las indagatorias que está llevando adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI por eventuales delitos de coimas y soborno vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

En la indagatoria, se investigan delitos de fraude al fisco, prevaricación, negociación incompatible, conflicto de intereses, además de sobornos y cohecho. En ese marco, están siendo investigados los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND), además del exdiputado Hugo Gutiérrez.

En ese escenario, el Senado emitió una declaración donde expresa que “reafirma su compromiso con la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, principios esenciales para el correcto funcionamiento de las instituciones de la República y para la confianza de la ciudadanía en ellas”.

Además, informaron que la Cámara Alta “ manifiesta su plena disposición a colaborar con la investigación que corresponda, entregando oportunamente los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes y facilitando, dentro del marco de sus atribuciones, el esclarecimiento de los hechos”.

Asimismo, indican que “corresponde al Ministerio Público y a los tribunales de justicia determinar los hechos, establecer eventuales responsabilidades y adoptar las decisiones que correspondan conforme a la ley. El Senado respeta la autonomía de dichas instituciones y el desarrollo de las diligencias que se encuentran llevando adelante”.

Junto con ello, señalan que “en un Estado de Derecho, la investigación de eventuales delitos debe desarrollarse con rigor, independencia, imparcialidad y transparencia, pero también con estricto respeto por las garantías, el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas mencionadas”.

“ La existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad ”, indican.

El Senado señaló que “continuará atento al desarrollo de esta investigación, teniendo siempre presente que la mejor manera de recuperar la confianza ciudadana es permitir que las instituciones funcionen, que la verdad sea establecida con antecedentes objetivos y que las responsabilidades, cuando correspondan, sean determinadas conforme a derecho”.