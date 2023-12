Senapred informa que se han evacuado 300 personas por incendio forestal en Limache: 19 de ellas desde hospital geriátrico

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance respecto a los incendios forestales que afectan principalmente a la Región de Valparaíso, donde se informó que producto del incendio de Limache -que reviste la mayor afectación- se evacuaron a 300 personas, dentro de las cuales se encuentran a los 19 pacientes de un hospital geriátrico.

Debido al incendio que afecta a Limache, más temprano la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, informó que se han consumido hasta 480 hectáreas y que se produjo la afectación en al menos 20 viviendas, de la cuales 19 presentan daño menor y una con daño mayor. Además, producto de la emergencia, Bomberos también ha ordenado el acuartelamiento de los voluntarios en Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar.

El director del Senapred, Álvaro Hormazábal, afirmo que los focos de fuego han sido ocasionados por acción del hombre y además, relevó que producto de los siniestros forestales hay activas cuatro alertas rojas: dos de ellas de carácter comunal en Santo Domingo y Valparaíso y, otra de carácter provincial en Marga Marga. También se declaró alerta roja en Las Cabras, en la Región de O’Higgins.

Respecto al incendio en la comuna de Limache, Hormazábal informó que “han sido evacuados mediante dos mensajes SAE. En este sector se han evacuado aproximadamente 300 personas dentro de los cuales se destaca la evacuación de un hospital geriátrico que tenía 19 pacientes, de los cuales siente se fueron a vivienda de familiares”.

En esa línea, también destacó que se dispuso de un albergue en el Liceo Politécnico de Limache para 100 personas. Respecto a las viviendas afectadas, informó que son 20 viviendas de manera preliminar, las que pertenecen al Campamento 18 de Octubre y que se está evaluando los daños.

Por el incendio que afecta la comuna de Valparaíso, denominado Deslinde La Flecha, este aún se encuentra activo con una afectación de 0,2 hectáreas, que se concentra al interior de la Reserva Peñuelas. En Santo Domingo, dijo Hormazábal, el incendio Cruce La Manga que consume 35 hectáreas. El sector fue evacuado mediante dos alertas SAE.

“En la comuna de Villa Alemana se encuentra activo el incendio Patagual que afecta una superficie de 300 hectáreas”, afirmó el director de Senapred.

La autoridad, además hizo un llamado a la población a extremar las precauciones para este domingo, donde se espera que las temperaturas alcancen los 34°C. “Eso ocasiona que podamos tener un escenario propicio para los incendios, es importante que las personas no hagan fuego, que no hagan quemas, que no hagan trabajos que puedan causar un tipo de temperatura que pueda ocasionar un incendio”, señaló.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Fernando Parada, informó que para controlar la emergencia en la Región de Valparaíso, se estarán trasladando a algunas brigadas y aeronaves desde otras regiones del país donde no hay afectación de las llamas para reforzar el trabajo en la zona costera.

“Los recursos estarían llegando mañana, seguramente vamos a tener una evaluación durante la noche, ya que están trabajando las brigadas nocturnas en los diferentes sectores, por lo que esperamos tener buenas noticias de aquí en las próximas horas”, afirmó Paredes.

Desde Bomberos, en tanto, afirmaron estar trabajando en su capacidad máxima con los voluntarios de la provincia de Marga Marga y Limache, más apoyo de Valparaíso y Viña del Mar. Hay 30 carros y 150 a 190 voluntarios trabajando en la zona.