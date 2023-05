Servel reporta robo de material electoral en Calama: desconocidos sustrajeron kit sanitarios y actas electorales

El robo ocurrió la madrugada de este sábado en la planta Calama de Correos Chile, Región de Antofagasta. La sucursal sufrió diversas perdidas, entre ellas tres cajas de material electoral entregadas por el Servel para las elecciones de Consejeros Constitucionales de este domingo.

A través de un comunicado la institución informó que los objetos sustraídos son actas para los colegios escrutadores y kit sanitarios, además descartó la perdida de votos útiles electorales.

“En ningún caso, este hecho delictual, empaña el proceso electoral transparente que se está desarrollando, para que este domingo 7 de mayo todos los electores y electoras puedan acudir a las urnas y ejercer su derecho a sufragio de la mejor forma”, manifestaron.

El Servel también indicó que ya se efectuó la denuncia correspondiente en Carabineros. Además, señalaron que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ya está al tanto de la situación y se encuentran trabajando en la reposición del material.

En tanto, el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle se refirió a este hecho pasadas las 11.00 a.m. “Robaron tres cajas con materiales, pero no de la elección de mañana. Es un material para el colegio escrutador, básicamente actas y material de kit sanitario -mascarillas y alcohol gel, lo cual no es relevante”, indicó a CNN.

“No va a impedir ningún proceso en Calama. Los paquetes de las mesas de votación, ya estaban repartidos con custodia de Carabineros y en los locales están resguardados por las Fuerzas Armadas en estos momentos”, cerró.