“Sí, hay pistas”: Tohá confirma que hay líneas investigativas en curso para dar con autores de crimen de carabineros en Cañete

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, la mañana de este lunes confirmó que ya hay pitas en la investigación para dar con el paradero de los responsables del asesinato de los tres carabineros en Cañete.

De acuerdo a la secretaria de Estado, a diferencia de otras indagatorias donde cuesta tener mayores antecedentes, en este caso hay líneas investigativas en curso.

“Sí, hay pistas, hay líneas investigativas. No estamos en blanco”, dijo en diálogo con Radio Pauta.

Y luego agregó: “A veces hay delitos gravísimos que no se tiene nada. Aquí se tienen algunas líneas investigativas, pero hay que ir descartando, explorando, a ver si dan resultados o no”.

En la conversación, la titular de Interior además reveló que se solicitó apoyo internacional de carácter técnico para analizar los movimientos que se produjeron en la zona la noche del crimen.

“La ayuda internacional que se ha pedido no es para el trabajo en el terreno, porque en eso tenemos equipos calificados y con mucho expertise, que conocen mucho la zona. Ese es un lugar, como decía, donde por largo tiempo se ha trabajado y se han tenido muchos logros. Es un lugar donde se han desbaratado muchos grupos, hay muchos detenidos, se han logrado ante la justicia buenos resultados, buenas condenas. Nosotros en el terreno no tenemos debilidades”, afirmó.

La ministra explicó que “lo que hemos considerado son ayudas de tipo técnico, especialmente satelital, para ver los movimientos que hubo esa noche. Ese es el tipo de ayuda externa que se ha pensado”.

“Yo no pensaba contarlo, pero ya me han preguntado tanto que voy a tener que decirlo”, dijo, aunque prefirió no entregar mayores detalles sobre los países a los que se pidió dicha ayuda.