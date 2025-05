Subsecretaria Albagli por vacunas Covid-19: “Estamos ante un problema de registro y no ante un problema de administración errónea”

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió durante la mañana de este sábado 10 de mayo a las irregularidades detectadas por la Contraloría respecto a las vacunaciones contra el Covid-19 en 2022 y 2023, apuntando que “estamos ante un problema de registro y no ante un problema de administración errónea”.

Según detalló la subsecretaria en conversación con T13, "acá hay un problema en particular, de hecho, en un CESFAM, donde se administraron cerca de 2.000 o 3.000 dosis que se registraron como administradas después de su fecha de vencimiento", agregando que al momento de realizar la trazabilidad del, dan cuenta que “el lote que se registró en ese consultorio, que tenía una fecha de vencimiento previa a la administración, nunca llegó a ese consultorio“.

Ese lote fue uno de los primeros que llegó cuando se inició la vacunación, explicó la subsecretaria, agregando que ”es extremadamente poco plausible, si no por decir imposible, que años después se hayan administrado vacunas de ese lote en otro consultorio“.

De acuerdo a lo que señaló la subsecretaria, se han encontrado hallazgos similares en diferentes ejercicios de análisis de la Contraloría General de la República, apuntando que “cuando uno está frente a un patrón, quiere decir que hay algo basal, estructural que lo explica y no que son excepciones o problemas puntuales”.

“El sistema de información lo que hace, cuando uno administra una vacuna, tiene que anotar cuál es el lote al que pertenece esa vacuna. Y eso se hace con una lista literalmente desplegable que muestra una gran cantidad de lotes, todos los que se importan. Porque uno importa distintos, compra distinto laboratorio, el lote es diferente. Entonces, hay una lista desplegable que uno tiene que escoger cuál es. Y esa se ordena por orden de entrada. Entonces, es muy probable que se cometen errores de que se escoja un lote equivocado y no el correcto”, mencionó.

Actualización al sistema de registro

Ante esto, es que la subsecretaria mencionó que “como es un problema estructural, nosotros ahora estamos siendo los cargos de esto, de la solución. Y, por ende, estamos actualizando el sistema de registro”, apuntando que “si es que alguien escoge, al momento de administrar una vacuna, un lote que ya ha caducado, eso va a levantar un sistema de alerta, de alarma, a quien registra”.

Además señaló que se implementará un sistema de “confirmación y chequeo de que ese RUT está correctamente digitado para que tampoco tengamos el otro problema de registro".

Según apuntó la subsecretaria, “este es un problema que ocurrió en 2017, que ocurrió en 2021, que ocurrió en 2022, en 2023. Y no digo esto para bajar el perfil del problema, sino que lo digo para, uno, aclarar a las personas que detrás de esto no hay riesgos a la seguridad de la administración de las vacunas“, enfatizando que “Lo que hay es una dificultad legítima, realmente entendible, de registro de sistemas muy complejos y de altísimo volumen que se explican porque tenemos sistemas de información que no estaban preparados para detectar y alertar de ese error”.