Subsecretaria Martorell califica de “indignante” fiesta en Espacio Broadway y anuncia querella del Ministerio del Interior

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció una querella del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en contra de los organizadores del evento realizado este martes en el centro de eventos Espacio Broadway, de Pudahuel, con más de doscientos asistentes.

“Esto es absolutamente indignante. Lo que encontramos adentro fue una fiesta donde habían muchas personas tratando de hacer pasar esto como si fuera un restorán, que por supuesto no lo es. Según algunos asistentes les hicieron incluso firmar una declaración jurada de que no tenían Covid, de que no iban a estar más de dos horas. Además les decían agáchense que viene Carabineros. Eso es la peor manifestación que podemos tener como sociedad. Estamos poniendo en riesgo la vida de las demás personas y es por eso que como Ministerio del Interior nos vamos a querellar y vamos a pedir las más altas penas, sobre todo para los organizadores de esta fiesta”, expresó la autoridad.

Pasadas las 20.00 horas, desde el recinto de la Ruta 68, Martorell dijo que el procedimiento no había finalizado y se contabilizaban más de doscientas personas detenidas por infringir la normativa sanitaria.

“No existe una autorización para hacer fiestas en Fase 2″, enfatizó, acotando que “además de esto existe la intención de hacer pasar esto como un restorán cuando lo que era, era una fiesta”.

“Aquí lo que se ha cometido es un delito, más allá de las sanciones sanitarias y las multas que arriesgan, sobre todo los organizadores, que pueden llegar a los 50 millones de pesos. Aquí se cometió un delito y las personas que cometieron el delito van a tener que enfrentar a la justicia.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana prohibió el funcionamiento del recinto.