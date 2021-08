Subsecretario Galli tras operativo en Temucuicui: “Pudimos haber tenido a Jorge Huenchullán detenido sin violencia”

Durante esta jornada, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a la situación actual en La Araucanía, que involucra el fallido operativo para la detención del werkén Jorge Huenchullán.

“Pudimos haber tenido a Jorge Huenchullán detenido sin violencia”, dijo la autoridad en el programa Mesa Central de Canal 13.

El comunero mapuche se declaró en clandestinidad política -el pasado miércoles- tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que confirmó su prisión preventiva por el delito de narcotráfico e infracción a la Ley de Armas.

“A él [Huenchullán] se le encontraron 500 plantas de marihuana. (...) No es microtráfico para su consumo, es narcotráfico”, señaló Galli, y agregó que “la verdad es que yo esperaría una acción de todo el Estado que dé cuenta de la gravedad de los hechos que allí se detectaron”.

En esa misma línea, expresó que “el Estado de Derecho se juega con las reglas de la democracia, aquí hay órdenes judiciales y las policías actúan conforme a sus protocolos (...) cuando al frente tenemos personas que no tienen ni un segundo de duda de disparar a matar con armas de alto calibre, con armas de guerra, pero, en cambio, las policías tienen que utilizar las armas solo en legítima defensa o para el cumplimiento de sus funciones, no son iguales las condiciones, y creo que está bien que no lo sea”.

El subsecretario, también, se refirió a las dificultades en el ingreso de policías en la zona de Temucuicui.

“Los que viven en Temucuicui, las personas que no participan del negocio ilícito del narcotráfico, hoy día están amedrentadas”, dijo, y añadió que “al igual que en muchos barrios y poblaciones donde hay presencia de narcotráfico hay violencia, hay armas de fuego, muchas de esas comunidades se silencian”.

Además, hizo un llamado a “actuar con toda la fuerza legítima del Estado, pero para eso necesitamos apoyo transversal” y a “las autoridades mapuche de la comunidad que se distancien, que no sean cómplices del narcotráfico”.