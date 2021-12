Subsecretario Galli y continuidad del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur: “Si es que esa es la única forma de darle seguridad a las instituciones para que funcionen, yo creo que sí”

Esta mañana el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió en Tele13 Radio sobre la continuidad del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur y también sobre el procedimiento de Carabineros de ayer en Temucuicui que terminó en un enfrentamiento armado.

Según informó ayer Carabineros sobre este enfrentamiento, lo que ocurrió fue que personal de la policía uniformada ingresó a la comunidad para entregar notificaciones judiciales, sin embargo fueron atacados por desconocidos con armas de fuego, el que repelieron con su armamento de servicio.

Respecto a este último punto, Galli sostuvo que “detrás de las legítimas demandas del pueblo mapuche, hay algunos que esconden delitos com el narcotráfico, como el robo de la madera, de vehículos, y esos son los que aduciendo una causa legítima, utilizan armas para repeler a la policías”.

“No es casualidad: estamos en diciembre, y el verano inicia a las policías en el Plan Cannabis. Es decir, hoy día lo que están protegiendo es probablemente cultivos de drogas que están en esos lugares, y por eso repelen a la policía sin saber a lo que vienen, independiente si vienen a hacer notificaciones o citaciones, o si vienen a hacer un operativo anti drogas”, destacó.

En este sentido, agregó, “debería haber un acuerdo transversal en deslegitimar y separar completamente lo que es el narcotráfico de la causa del pueblo mapuche. Nadie puede aducir que en Temucuicui no hay narcotráfico”.

Sobre cómo el gobierno puede hacer frente a la complicada situación que se vive en esta zona, Galli indicó que se requiere “colaboración de todos los sectores, porque yo no vi ninguna expresión de sectores políticos de oposición respecto de la oposición que enfrentó la policía con armas de fuego largas. Es mas, también necesitamos apoyo del poder judicial”, expresó.

Imponer el estado de derecho, añadió, “no puede ser la responsabilidad única y exclusivamente de Carabineros - ahora de Carabineros con el apoyo de la Fuerzas Armadas - o de la PDI, o del gobierno, sino que tiene que ser una responsabilidad del Estado de Chile”.

“Yo creo que no hay que evadir el foco: aquí hay personas que están dispuestas a dispararle a las fuerzas policiales con armas de guerra, y la pregunta es ¿hay apoyo absoluto y transversal para el uso legítimo de la fuerza? Yo diría que no, no hay apoyo absoluto y transversal al uso de la fuerza por parte de Carabineros, y eso nos exige tomar medidas adicionales, y por ejemplo, ser muy cuidadoso en el uso de las armas, pero por lo tanto ser más inefectivos en el cumplimiento de las órdenes judiciales”, indicó.

En cuanto a si se va a continuar con el Estado de Emergencia en esta zona, Galli indicó que están haciendo evaluación “permanentemente”, de tal manera de poder medir “cuáles son las medidas que dan resultado, y además poder facilitar el trabajo tanto jueces como fiscales”.

“La Corte Suprema hace unos meses atrás nos dijo que algunos jueces y funcionarios judiciales estaban atemorizados, y por lo tanto yo me imagino que gracias al Estado de Emergencia están menos atemorizados, y por lo tanto pueden actuar con mayor libertad”, sostuvo.

Asimismo, y frente a la pregunta de si continuaba o no el Estado de Emergencia, indicó que “si es que esa es la única forma de darle seguridad a las instituciones para que funcionen, yo creo que sí”