Subsecretario Vergara defiende Plan Calles sin Violencia ante críticas por últimos homicidios

Este martes el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a las críticas al Plan Calles sin Violencia indicando que para combatir la delincuencia es necesario su “dinamismo” y “capacidad de adaptabilidad”.

En conversación con 24 horas la autoridad de gobierno explicó que “el Plan Calles sin Violencia nace particularmente enfocándose en los territorios que definimos en su momento que tenían las tasas y la cantidad más alta de homicidio y tenía un objetivo que era quebrar esa curva al alza que veníamos viendo como país desde el año 2016″.

“Entonces, ese objetivo que se plantea cuando se instala el Plan Calle sin Violencia por eso lleva a que no fue todas las comunas del país, no todas las comunas tienen, ni tenían tampoco esa necesidad y ese plan logró que pudiésemos quebrar esa curva”, añadió.

Junto con ello, Vergara afirmó que la medida “no es un plan que opera como la única lógica ni estrategia del gobierno”. “Lo hemos dicho muchas veces, para que el Plan Calles sin Violencia sea exitoso, se requiere también una fuerte y robusta estrategia preventiva, tiene que tener algo que tiene hoy la criminalidad y algo que tiene la delincuencia, no hoy, sino que lo ha tenido por mucho tiempo, y que es el dinamismo y la capacidad de adaptabilidad”.

El subsecretario defendió su implementación aseverando que “es un plan dinámico. Esa es la diferencia y algo que hemos tratado de transmitir en muchas oportunidades. Es un plan que está diseñado para tener una capacidad de adaptabilidad”.

Sin embargo, Vergara admitió que en la Región Metropolitana presentó un “estancamiento” que se ha notado los últimos meses.

“Nuestro enemigo es la delincuencia”

El subsecretario también realizó una reflexión en donde aclaró que “nuestro adversario, nuestro enemigo, es la delincuencia, es la criminalidad organizada, no es, no está en otro sector político, no está en otro partido político, no está en la vereda política del frente”.

“Entonces, creo que quienes nos están viendo, quienes nos ven día a día, quienes esperan de sus autoridades que hagan su trabajo, no entienden y no logran entender que existan muchas veces disputas, peleas, que trancan o que se transforman en lomos de toro para que lleguemos rápido a soluciones”, aseveró.

“Creo que ese es el corazón de un mensaje que de cierta manera tiene que hacerse extensivo para todos quienes creemos que las políticas de seguridad tienen que ser políticas de Estado”, concluyó Vergara.