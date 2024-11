Superintendencia de Educación Superior multa con casi $500 millones a U. Mayor: entidad afirma que sanción es “arbitraria”

La Superintendencia de Educación Superior sancionó a la Universidad Mayor con una multa cercana a $500 millones por el desvío de 7 millones de dólares a su sede en Miami, Estados Unidos.

La investigación se centró en una serie de operaciones financieras que realizó la entidad universitaria con sus subsidiarias Innova Learning Chile SpA y Sur Inversiones Inc, según lo que explicó un reportaje de Ciper, tendrían como objetivo traspasar recursos para la ejecución de Nexus University, creado en Miami por la propia U. Mayor en 2018.

Es el 13 de octubre de 2022, que la Superintendencia inició una investigación de las transacciones de la Universidad Mayor, correspondientes al período 2019-2022, la cual concluyó este 2024 con la siguiente resolución: comprobó que en el organismo educacional existió lucro.

“En este contexto, de la revisión y análisis de los estados financieros de la Universidad Mayor informados a esta Entidad de Control, se constató que dicha institución presenta cuentas por cobrar a las relacionadas Sur Inversiones INC e Innova Learning Chile SpA”, indicó en el texto la Superintendencia. En el documento la entidad fiscalizadora detectó infracciones a la Ley 21.091. También, determinó que hubo irregularidades e contratos y licemcoas suscritos entre la institución universitaria y la empresa Innova Leraning Chile SpA.

Además, identifican la destinación de recursos al proyecto de Nexus University, sosteniendo que esta situación es de “naturaleza particularmente grave en este caso, dado que la suma destinada a fines que no corresponden por ley ni estatutos a la Universidad asciende a un monto extremadamente elevado, superando los 7 millones de dólares estadounidenses desde 2018, lo que equivale a más de 100.000 UTM”.

Por ello, se determinó que se aplicará una multa de 7.500 Unidades Tributarias Mensuales, que equivale a $499.710.000, la cual no es más alta puesto que la U. Mayor tiene “irreprochable” conducta anterior.

La respuesta de la U. Mayor

Desde la Universidad Mayor respondieron a la resolución de la Superintendencia, indicando que “rechaza categóricamente” la sanción y calificó de “arbitraria” la decisión de la entidad fiscalizadora.

“Debemos precisar enfáticamente que ningún recurso de origen estatal ha sido invertido en este proyecto académico”, señalaron en su escrito respecto su relación con Nexus University. “Adicionalmente, las auditorías forenses encargadas por la Universidad a KPMG y Deloitte, confirmaron que todos los recursos transferidos fueron invertidos en el proyecto académico Nexus University, descartando el uso de estos recursos para fines diferentes al académico”, explicaron.

Junto con ello, aseguraron que entregaron todos los antecedentes a la Superintendencia y recalcaron que la información financiera siempre será “transparente”.

“El informe de la propia Superintendencia confirma que no hubo ningún desvío de fondos, sino que se destinaron recursos en un proyecto educativo que, a juicio de ese organismo, se alejaría de los objetivos institucionales de la Universidad Mayor”, expresaron.

Añadiendo que “por ello, nos parece arbitrario que, por el solo hecho de no compartir la forma en que la institución, en virtud de su autonomía, determina el uso de sus recursos, se nos aplique una sanción”.

Asimismo, afirmaron que como universidad están evaluando apelar a la decisión de la Superintendencia. “La Universidad está evaluando el ejercicio de todos los derechos que le confiere la ley en las instancias administrativas y judiciales correspondientes frente a esta sanción y reafirma su compromiso inalterable para seguir entregando una educación superior de calidad”, aseveraron.

Inaceptable y gravísima

Al respecto la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Emilia Schneider, calificó la noticia como “gravísima” y que merece la condena “más tajante”. “Esto es inaceptable porque la educación no es un negocio, es un derecho, y algunos todavía no lo entienden”, sostuvo la parlamentaria.

“Quieren lucrar y llenarse los bolsillos con la educación y no entienden que hace mucho rato la sociedad chilena se puso de acuerdo y dijimos no al lucro en la educación. Todos los recursos de la educación deben reinvertirse en la educación y eso es lo que no está haciendo la Universidad Mayor”, afirmó la diputada del Frente Amplio.

Añadiendo que “me parece muy importante que nuestras instituciones funcionen, que estas cosas no se dejen pasar y que hayan sanciones como corresponde a quienes todavía insisten con enriquecerse a costa de los sueños de las y los estudiantes”.