Tagle dice que esperan una distribución pareja de electores los dos días de elecciones y recuerda que el 26 no es feriado

En el primer semestre de 2021, en medio de la pandemia de coronavirus, hubo elecciones en dos días para elegir gobiernos municipales y regionales, además de convencionales constituyentes. Entonces, según recordó el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, el sábado 10 de abril acudió a las urnas el 49,3% del total de personas que sufragaron en esos comicios y el domingo 11 de abril el 50,6.

Para las elecciones las municipales y de gobierno regional que se realizarán el 26 y 27 de octubre, o sea, en tres semanas, la distribución del electorado también debería ser pareja.

“Esperamos tener una distribución similar al 50% cada día y al igual que en aquellas elecciones, en esta oportunidad contamos con estrictas medidas de seguridad para los custodios de los votos y urnas del sábado en la noche”, señaló Tagle en un diálogo con la prensa la mañana de este sábado en la sede del Servel en la calle Santo Domingo, en el centro de Santiago.

Las medidas de seguridad

Tagle informó que al término de la primera jornada, las urnas electorales que contienen los votos emitidos, así como las cajas que contienen los útiles electorales y votos no emitidos, serán selladas por los vocales de mesa con cintas adhesivas y sellos especiales numerados y serán entregados al delegado de la Junta Electoral para su custodia. Este almacenará las urnas y cajas de útiles electorales que le entreguen dentro de una sala local para su custodia durante la noche del 26 al 27 de octubre, prefiriendo aquellas salas que cuenten con mayor seguridad y control para su acceso, como son llaves, ventanas y puertas cerradas.

El delegado, previo a verificación de que no permanezca ninguna persona en el instituto, deberá cerrar la sala de custodia con llave y también va a disponer de sellos para que lo coloquen en puertas y ventanas. Las llaves deberán permanecer en poder del delegado o la persona que esté designada hasta el día siguiente, con la finalidad de abrir la sala de custodia y entregar las urnas y cajas de útiles electorales a los vocales de mesa, en el día siguiente.

“Las fuerzas encargadas del orden, Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, deberán permanecer en el exterior de la sala de custodia, controlando e impidiendo acceso a ella de cualquier persona. También controlarán que ninguna persona, a excepción del delegado o la persona que esté designada, los apoderados designados de los partidos y la persona del Servel permanezcan en el local”, resaltó Tagle.

El presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, entrega detalles de las elecciones del 26 y 27 de octubre. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Solo el domingo es feriado y no es irrenunciable

La autoridad también se refirió a un tema, que a su juicio “ha causado confusión”.

“Será feriado legal sólo el domingo 27 de octubre. No es feriado el día sábado 26. Es un sábado común y corriente. Y el domingo no es un feriado irrenunciable. Hay una restricción que se señala en el número 7 del artículo 38 del Código de Comercio que impide la apertura de centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social, o personalidad jurídica. Esto se aplica sólo el día domingo. Ahora, no todo el comercio está en malls. Y a medida que uno va a ciudades más chicas, en muchos casos no hay malls ni centros comerciales. Entonces, esta restricción es solo a lo que llamamos un mall, centro comercial. Pueden ser galerías en fondo que estén administradas por un organismo superior”, explicó.

La autoridad del Servel afirmó que el “que haya dos días es una facilidad para todas las personas que trabajan, y es una facilidad para que las empresas hagan los turnos respectivos”.

“Ahora bien, siempre todo trabajador tiene el derecho de tres horas para poder ir a sufragar, que le tiene que dar el empleador sin descuento de sin remuneraciones. Un empleador no puede impedir eso. Ahora, insisto, con dos días aumentan muchísimo las facilidades para que todo el mundo pueda votar”, destacó.