“Terroristas de la ciudad”: Alessandri condena disturbios durante manifestación en Plaza Baquedano y dice que se está reviviendo “la pesadilla de octubre” de 2019

La situación que estamos viendo es revivir la pesadilla de octubre y noviembre del año pasado en que los vecinos vieron como su barrio, su entorno, los pequeños restaurantes, hostales que hay en el sector, veían cómo destruían la ciudad, y eso lo estamos reviviendo lamentablemente cuando tenemos un plebiscito en 15 días más (...) ver esta delincuencia pura y dura, donde vemos verdaderos terroristas de la ciudad rompiendo absolutamente todo.

Así reaccionó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en diálogo con el Canal 24 Horas, tras los disturbios ocurridos la tarde de este viernes en el sector de Plaza Baquedano durante manifestaciones, a nueve de cumplirse un año del estallido social, donde ese sector fue su epicentro, y a una una semana de la caída del menor A.A. al lecho del Río Mapocho, donde la fiscalía acusa al ahora excarabinero Sebastián Zamora por homicidio frustrado.

“Llevamos tres semáforos destruidos, los paraderos del Transantiago que inauguré con la ministra Hutt hace un mes atrás, están sacando los escaños del Parque Forestal que llevan una semana instalados. Nosotros como alcaldía no podemos más. Invertimos $ 3 mil millones que no teníamos en recuperar la ciudad, es realmente decepcionante. Hay un grupo de 200, 300 personas con el afán de destruir la ciudad y destruir la calidad de vida de los vecinos, no entender que esto lo único que hace es polarizar más la sociedad”, expresó Alessandri.

(AP Photo/Esteban Felix)

El edil calificó lo ocurrido hoy como “delincuencia pura y dura”, y recalcó que “frente a esto, la comunicación que yo he dado en un estado de excepción como el que estamos, es ejercer la autoridad, no le tenemos miedo a ejercer la autoridad, porque tenemos que poner orden, porque estoy seguro que somos millones de chilenos y chilenas que queremos paz, queremos conducir un proceso constituyente, queremos que en Chile quepamos todos, pero sin violencia, y tenemos que condenarla y hay sectores políticas que no la han condenado con la fuerza que queremos y el resultado es esto”.

Críticas a Carabineros y la Fiscalía

El edil opinó que el actuar de Carabineros ha sido “muy timorato, producto del momento político actual que está el país en este momento” y, según su parecer, producto de esto “aquí va a comenzar que los propios vecinos van a salir a defender sus territorios, y no queremos una guerra civil... así de dramática es la situación”.

Además, envió un mensaje al Ministerio Público: “Ojalá que los fiscales, que para algunas cosas son más rápidos, estén ahí en el terreno, porque yo no los he visto, buscando a los delincuentes, para perseguirlos con toda la fuerza de la ley”.