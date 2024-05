Ministra Carolina Tohá reitera explicaciones y ofrece disculpas por sus dichos sobre Aysén

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, reiteró este viernes su explicación de un comentario que realizó sobre la belleza de la Región de Aysén en una actividad de entrega de vehículos a Carabineros y ofreció disculpas a quienes se pudieron sentir ofendidos.

“Que a nadie le quepa ninguna duda que esta región es despampanante de hermosa. Es tan despampanante que cuando uno hace una broma de ese tipo y alguien se siente ofendido, yo quedé como totalmente desconcertada. Yo, a las personas que lo tomaron de esa manera, les quiero expresar realmente que lo más mínimo fue mi intención, mis disculpas. Y si se sintieron así, lo que quise fue ironizar a partir de unas palabras del general (jefe de Zona Aysén de Carabineros, Patricio Santos Poblete) que me decía que debía venir más días para conocer más en detalle las zonas rurales”, comentó la autoridad de gobierno en Puerto Aysén.

“Entonces yo dije ya, me vengo 15 días, con esta excusa de conocer las zonas rurales, no es muy linda la región, pero ya, me voy a venir 15 días, como tratando de hacer una broma, porque aquí dan ganas de quedarse todo el tiempo, la verdad, no dan ganas de irse. Ayer en particular estábamos en este entorno, en la cancha, entregando estos vehículos. Atrás teníamos este macizo que se llama Mackay, que es hermoso. Y haciendo referencia a eso es que hice ese planteamiento. Así que mis disculpas a los aiseninos que se sintieron mal por estas palabras. Lo que quise decir es todo lo contrario, que hay pocos lugares tan conmovedores por su hermosura como este”, indicó.

Por otro lado, la prensa local le consultó por publicaciones que circularon en las redes sociales sobre un cuestionamiento que habría manifestado la autoridad respecto de la inteligencia de la gente de Aysén, algo que Tohá negó tajante.

“Eso fue un invento. No he hecho ninguna declaración de ese tipo, ni ahora ni nunca. Eso lo inventó alguien, habrá que ver con qué objetivos”, afirmó.