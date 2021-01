Tras declaración de inconstitucionalidad de seis artículos de ley de migraciones, Bellolio admite que le habría gustado que “hubiese salido toda positiva” para el gobierno

Ayer, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional seis artículos de la nueva ley de migraciones propuesta por el gobierno. Ello, como resultado de un requerimiento presentado por 41 diputados del Frente Amplio, Partido Socialista y Partido Comunista.

Y luego de que el TC resolviera acoger parcialmente el requerimiento de inconstitucionalidad, el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio comentó en Duna en Punto de Radio Duna que “sí, obviamente que nos hubiese gustado que esta ley del año 75, que implicaba muchos cambios normativos, hubiese salido toda positiva”, aunque destacó que se mantuvo “la tesis central nuestra de que la migración tiene que ser justa, y para ser justa tiene que ser regular, ordenada y por supuesto, segura”.

“Lo que pasó ayer en el Tribunal Constitucional es que nos dio la razón en forma muy contundente a nosotros, de que sí se pueden poner las reglas migratorias que el gobierno estaba proponiendo para que no nos perdamos. Porque uno podría decir ‘claro, fueron catorce, y entonces seis’... no, no. Pero el tema central es que el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban sosteniendo de que Chile no podía poner, por ejemplo, visas de turismo, no podía expulsar narcotraficantes y otros condenados, no podía decirle a una persona por el hecho de tener una visa de turismo y no de residencia permanente que no podía acceder a los beneficios del Estado”, se explayó.

“Es decir, en términos globales, lo que sucedió ayer fue un triunfo muy, pero muy contundente a la tesis del gobierno, que es que necesitamos una nueva ley de migraciones de forma que sea justa tanto para los migrantes como para los chilenos”, sostuvo el vocero.

Uno de los aspectos clave impugnados fijaba el plazo, de máximo 72 horas, para ejecutar la medida de expulsión. Al respecto, Bellolio comentó que “el gobierno proponía que para expulsar a una persona, esto tuviese que hacerse en 72 horas. Ojo: el Partido Comunista y el Frente Amplio piden quitarle las atribuciones a la PDI para hacer ese tipo de disposiciones, y eso lo perdieron por mucha votación. Y entonces, en esto se proponían 72 horas... porque pongámonos en el caso de una persona que entra en forma irregular al país y va a Magallanes. Es difícil hacerlo en 24 horas como estaban exigiendo ellos. Entonces, si se puede a través de las leyes que existen en paralelo a esto, en 48 horas. Y esto va a tener que quedar regulado a través de un reglamento”.

Palabras de Álvaro Bellolio

Por otra parte, se refirió a las palabras del director de Extrajnería, Álvaro Bellolio (que es hermano del vocero de Gobierno), quien ayer en CNN declaró que “el mismo Frente Amplio fue al TC a tratar de evitar poner una visa de turismo a los ciudadanos haitianos. Ellos estaban muy contentos, muy orgullosos que cientos de miles de ciudadanos haitianos llegaran a Chile sin cédula de identidad y quedaran botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate en las esquinas”.

Al respecto, el ministro Bellolio aseguró que “es de la política más baja y más pequeña que pueda existir” el hecho de vincular lazos familiares. Eso sí, dijo: “Vamos al tema de fondo: durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en el fondo al acudir al TC entraron cientos de miles de personas que quedaron en forma irregular”.

Y como consecuencia de ello, expresó Bellolio, “abusaban del derecho de esas personas y quedaban obligadas a vivir en piezas indignas, a no tener contratos... y esa informalidad era un riesgo”.

Briones

En tanto, por la eventual candidatura del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como abanderado de Evópoli, Bellolio reiteró que “nos sentimos orgullosos de que las figuras que están punteando o liderando, hayan pasado por el gobierno en esta administración o la anterior del presidente Piñera”.

“Hasta el momento sigue siendo ministro de Hacienda”, aseguró.