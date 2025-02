Tras formalización: Denisse Campos queda con prohibición de acercarse a víctima y anuncia querella contra restobar

“A partir de este momento usted tiene prohibido ingresar al establecimiento comercial donde ocurrieron los hechos, como asimismo tiene prohibido acercarse y tomar cualquier tipo de contacto con la víctima”.

Esa fue la resolución que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar entregó a la exmodelo Denisse Campos tras ser formalizada por los delitos de daños y amenazas, luego de protagonizar un altercado en un restobar de la ciudad costera.

La exfigura de televisión habría agredido verbal y físicamente a trabajadores del Bar Moai, luego que estos le solicitaran mantener un buen comportamiento dentro del local. La situación derivó en desórdenes dentro del restaurante.

Así se evidenció en registros audiovisuales que fueron difundidos por Prensa Chilena. En detalle, se ve a Campos -que estaba acompañada de una menor de edad y una amiga- dirigiéndose a un garzón con las siguientes palabras: “Te voy a pagar la cuenta y sueldo, pero cállate”.

Tras eso, la mujer le gritó al mesero ordenando que se fuera, tratándolo de “enfermo” y “ordinario”. Además, una trabajadora acusó que la exmodelo le escupió.

La situación escaló al contacto físico, donde se ve al garzón y a Campos forcejeando, incluso se escucha el sonido de un vidrio roto.

El altercado continuó incluso cuando la mujer fue expulsada del restobar, momento en que llegó Carabineros y la exmodelo fue detenida.

En su audiencia de formalización, Campos fue reprendida por la jueza, quien les manifestó: “Cuando la juez habla, usted se calla caramba”, esto luego de las constantes interrupciones de la exmodelo a la magistrada.

En definitiva, el tribunal acogió la solicitud de Fiscalía y estableció las medidas de prohibición de acercarse a la víctima -en este caso, la trabajadora que acusó recibir un escupo- y al local donde ocurrieron los hechos.

Además, se establecieron 50 días para la investigación del caso.

Al finalizar la audiencia, Campos conversó escuetamente con la prensa y aseguró que se querellará contra el restobar.

“Aquí hay una agresión a una menor de edad y una agresión a mi persona, así que lo vamos a comentar después en mis redes sociales”. “Me golpearon a mí, agredieron a mi sobrina. Tengo mucha pena”, sostuvo.

Además, aseguró que fue “violentada”, advirtiendo que "la querella va de todas maneras al local".

“Vamos a hacer la querella y vamos a tener la investigación, tranquilos. Esto no es como lo están pintando, no es así”, aseveró.

Junto con ello, aseguró que no amenazó de muerte a la trabajadora del lugar que habría sido agredida. “No es así. No, le dije que la iba a denunciar, no a matar”, afirmó.