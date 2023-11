Tras hechos de violencia en Liceo de Aplicación: parlamentarios de oposición piden al gobierno intervenir establecimientos

Luego de que este martes se registrara una nueva jornada de violencia en el Liceo de Aplicación, donde sujetos con overoles blancos lanzaron desde el interior del recinto cerca de un centenar de bombas contra personal policial, los diputados Stephan Schubert (indep-republicanos) y Karen Medina (PDG) llamaron al gobierno a intervenir de manera efectiva los colegios para evitar nuevos hechos de este tipo.

En este sentido, recordaron además la brutal agresión que sufrió un profesor por parte de un alumno la semana pasada en San Ramón, caso por el cual desde el gremio de profesores solicitaron al gobierno medidas urgentes para detener la violencia en los colegios.

Sobre los hechos registrados en el Liceo de Aplicación, la diputada Medina indicó que “no podemos permitir que en este, ni en ningún liceo, sigan estos estudiantes que se dedican a hacer daño, que se dedican a delinquir en los establecimientos educacionales, si queremos mejorar la calidad, si queremos que nuestros alumnos reciban educación gratuita y de calidad, los delincuentes deben ser apartados de las aulas”.

“Busquémosle un sistema de exámenes libres, algún sistema de entregarle la educación, pero basta que la delincuencia se tome nuestros liceos, nuestros colegios y perjudiquemos a todos los niños a causa de estos delincuentes”, agregó la parlamentaria.

Por su parte, Stephan Schubert, adelantó que “en la Comisión de Educación se lo vamos a mencionar al ministro (de Educación, Nicolás) Cataldo, quien se encuentra invitado, porque acá necesitamos una respuesta ya, esto no solo está ocurriendo de manera aislada en este liceo, sino que se está generalizando a otros liceos del país, lo que es gravísimo”.

“Aquí lo que ocurre es un adoctrinamiento político, una ideologización fuerte, pero no educación al interior de los establecimientos educacionales. Este gobierno lleva dos años con un discurso de la no violencia, pero no hemos visto una intervención real y efectiva”, recalcó Schubert.