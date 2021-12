Tribunal admite a trámite querella contra fiscales por allanamiento de sede de partido Comunes

El Séptimo Juzgado de Garantía admitió a trámite una querella patrocinada por el abogado Luis Mariano Rendón, donde acusa a los fiscales, Héctor Barros y Milibor Bugueño, de los delitos de vejación injusta y violación de secretos, tras ordenar el allanamiento de la sede del Partido Comunes, dos días antes de las elecciones.

“La fiscalía solicitó una orden al tribunal, para que le diera las facultades intrusivas, y el tribunal se la dio condicionada a que hubiera resistencia al ingreso, pero acá evidentemente no hubo resistencia y todo indica que ni siquiera hubo comunicación a la directiva de Comunes. Eligieron un horario en que no había nadie para tener el pretexto de descerrajar, pero tenía que haber resistencia. El problema no fue la orden, sino cómo se ejecutó” explicó Rendón.

El Ministerio Público activó la polémica diligencia luego que el fiscal nacional abriera una investigación de oficio en contra de la entonces carta fuerte del Frente Amplio para llegar al Senado, Karina Oliva, por un presunto fraude de subvenciones, a raíz de la denuncia levantada por Ciper sobre pagos millonarios a los asesores de su campaña como excandidata a gobernadora metropolitana.

La acción judicial ya fue remitida a fiscalía, la que deberá designar a un persecutor para que investigue a los fiscales.