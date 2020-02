Ues. añaden nuevos cupos de admisión especial tras fallida PSU de Historia

Más de 202 mil personas fueron las afectadas tras la suspensión de la PSU de Historia, luego de que el examen se filtrara el 7 de enero. Debido a esto, el Consejo de Rectores abrió la posibilidad de que cada casa de estudio adscrita al sistema único de admisión aumentara en un 5% los cupos de ingreso especial en beneficio de los estudiantes afectados por la cancelación de la prueba. Así, los planteles que accedieran destinarían un 20% de sus vacantes a esta vía.

Respondiendo al llamado, la U. de Santiago habilitará 108 cupos especiales en las 28 carreras que en su ponderación requieren la PSU de Historia. Según explica Su Hsen Sun, jefa de la Unidad de Admisión, el sistema de ingreso considerará el puntaje de la PSU de Lenguaje de los estudiantes que queden en la lista de espera.

Otro caso es la U. de Talca, donde habrá 90 cupos adicionales para las 20 carreras que ponderan la fallida prueba. César Retamal, director de Acceso a la Educación Superior del recinto, destaca que “esta decisión se enfoca en potenciar a los estudiantes con sus notas de enseñanza media en historia, para hacerles un reconocimiento y que pudieran optar a este ingreso especial”. Para acceder a este beneficio los alumnos deben tener un promedio sobre 6,6 en la asignatura.

Por su parte, la U. de Concepción abrirá 100 cupos adicionales, los cuales podrán usar quienes pasen por un examen que los expertos de la misma universidad elaboraron.

La Pontificia Universidad Católica también se sumó a esta iniciativa, abriendo 42 cupos especiales para quienes queden en lista de espera. La modalidad será rendir una prueba especial que mide los mismos conocimientos que la PSU de Historia.

Sin embargo, no todos los centros educativos aplicarán la medida. La Universidad de Chile, por ejemplo, no tendrá cupos adicionales. En la institución se comenta que se desechó la idea de abrir una admisión especial, pues no habría consenso si se vio afectado o no el puntaje de dicha asignatura. Incluso, algunos hablan de que el reemplazo por el puntaje más alto fue beneficioso para los estudiantes.

A este se suma la Universidad Católica de Valparaíso, donde, según el vicerrector académico, Nelson Vásquez, pretende realizar “el proceso habitual de admisión especial y esperar el comportamiento de los matriculados por la vía normal”. Con todo, en marzo abrirían un sistema de admisión especial, dedicado a estudiantes con calificaciones sobresalientes en la materia.

Alza en reclamos

Según informó ayer el Demre, tras la publicación de los resultados PSU se recibieron 1.320 solicitudes por verificación de puntaje, casi el doble de las 674 que se presentaron el año pasado.

Según consignaron alumnos y apoderados, las principales dudas son respecto de la baja de los puntajes, tomando en cuenta los resultados previos en ensayos PSU. “No es normal que en los ensayos sacara 680 y ahora bajé a 383, es mucha la diferencia, tomando en cuenta que me preparé, estudié y tomé clases” comenta la estudiante Candy Rojas.

El periodo para verificar los puntajes cerró el pasado martes, un día después de la entrega de los resultados PSU. Y para algunos de los postulantes, el plazo no fue suficiente. “Con el contexto nacional, es muy poco el tiempo que dieron. A mí el día de la entrega de resultados me robaron mis documentos y no se consideraron esos casos excepcionales”, cuenta la estudiante Karen Estévez

En tanto, Leonor Varas, directora del Demre, aclara que el plazo ya se cerró. “Nosotros trabajamos contra el tiempo. Ahora tenemos que procesar postulaciones, por lo cual no podemos tener casos pendientes”. Aun así, Varas explica que si un alumno se siente perjudicado por su puntaje, tiene derecho, por la ley de protección de datos personales, a que su puntaje sea eliminado, no así corregido, procedimiento que se puede realizar todo el año.