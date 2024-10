“Un enorme legado” e “histórica defensora”: Fallece Ruth Olate, destacada dirigente de las trabajadoras de casa particular

A través de redes sociales la presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Paula Narváez, confirmó el fallecimiento de Ruth Olate, destacada dirigente sindical que presidió el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap).

“Con mucha tristeza he recibido la noticia de la partida de Ruth Olate. Deja un enorme legado con su trabajo incansable por el avance en el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular. Todos quienes la conocimos supimos de su preciosa calidad humana, sensible, cariñosa y generosa. Acompaño a su familia, amigos y compañeras en su dolor”, expresó Narváez a través de X.

Ante la noticia de su deceso, distintas instituciones, organizaciones sindicales y personas particulares lamentaron su muerte, y destacaron su rol en la lucha por mejorar la calidad de vida de las trabajadoras de casa particular. Desde el Ministerio del Trabajo, enfatizaron en su rol como presidenta de la Sintracap y valoraron los aportes que realizó por avanzar en trabajo decente.

En esa línea, desde el gobierno la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género y expresidenta de Sintracap, Luz Vidal Huiriqueo, manifestó que “con profundo dolor, desde el Ministerio de la Mujer, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la partida de Ruth Olate, una histórica defensora de los derechos de las trabajadoras de casa particular”.

A ello, se sumaron las palabras del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y de su par Antonia Orellana. “La partida de Ruth Olate es muy triste. Tuve el privilegio de conocerla y ser testigo de su extraordinario trabajo como dirigenta sindical y presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Mis condolencias a su familia, amigos y compañeras de lucha”, expresó Elizalde en la red social X.