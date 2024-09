Un muerto, más de 150 disparos y un Cesfam amenazado: las horas de terror en Bajos de Mena

El sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, se convirtió en una zona roja. Y es que a eso de las 2.00 de la madrugada de este jueves, un grupo de vecinos que se encontraba a las afueras de un domicilio en la calle Reloj de Sol fue sorprendido por al menos cuatro sujetos que les dispararon cerca de 150 veces de manera indiscriminada, abriéndole al gobierno un flanco al que tuvo que hacerle frente y que le valió críticas.

Pero antes y producto de la gravedad de los hechos, un adolescente de 17 años falleció, mientras que otros dos menores -de 13 y 11 años- fueron trasladados de emergencia hasta el Hospital Sótero del Río y al Cesfam Raúl Silva Henríquez.

La magnitud de los disparos inmediatamente hicieron presumir que el ataque no habría sido fortuito. El grupo de personas que fue atacado se encontraba organizando un velorio para Humberto Cruz Pérez (44), quien la madrugada del miércoles habría recibido tres disparos a las afueras de su casa, en la misma calle. También había sido trasladado al consultorio, donde falleció.

En paralelo las informaciones ya daban cuenta que durante la noche y mientras los heridos eran trasladados al Cesfam, sujetos armados intimidaron a los trabajadores que estaban de turno durante la madrugada, afirmando que “reventarían” el lugar si es que los lesionados eran atendidos.

“Nos dijeron que si se salvaba a la persona que llegó herida, iban a venir a rematar al consultorio”, señaló una de las trabajadoras a radio ADN, que también dio cuenta de que médicos y funcionarios no quieren volver a trabajar, lo que afectó la atención del día.

Durante la mañana, además, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, informó que la misma banda no solo amenazó a los trabajadores del centro de salud, sino que también siguió a una ambulancia que transportaba a los heridos, intentando rematar a las víctimas. Las balaceras también llevaron a la suspensión de clases en un colegio cercano al Cesfam.

El hecho de violencia desencadenó una ola de críticas y cuestionamientos frente a la seguridad en la Región Metropolitana, justo en una jornada en que los funcionarios públicos de la salud daban por terminado un paro de tres días debido al aumento de la violencia que se vive dentro de los centros de salud familiar.

La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, se refirió a los hechos: “Fue el caos en Puente Alto: tenemos dos Cesfam cerrados por amenazas de muerte. Las autoridades tienen que resolver y proteger a nuestra gente”.

Mientras, el alcalde Codina también llamó a las autoridades a actuar, contactándose, según aseguró, con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que visitara el lugar. Pero durante la tarde la secretaria de Estado le pidió que se dieran cita en La Moneda, “cosa que no acepto, porque considero que es sumamente importante que para solucionar la crisis de delincuencia que tiene nuestro país ella concurra al lugar, conozca la realidad y pueda tomar acciones concretas que le brinden solución a las trabajadoras y trabajadores de la salud; también a los vecinos”, asegura Codina a La Tercera.

Desde el Colegio Médico (Colmed), en tanto, los hechos fueron catalogados “de extrema gravedad” por lo que durante el jueves se reunieron con funcionarios del Cesfam y personal médico que se encontraba la noche de la emergencia.

“Están profundamente afectados. Esto no tiene que ver con una situación particular o aislada, sino que algo repetitivo que se está viviendo en este centro”, sostiene Gisela Viveros, presidenta (s) del Colegio Médico de Santiago. Y sigue: “Nos preocupa, principalmente, porque hoy existen más de 7.000 agresiones al personal de salud reportada durante 2023 y es una cifra que se queda corta. Si a esto le sumamos estos hechos tan graves de delincuencia, tenemos a un personal que se encuentra cansado gestionando la precariedad del servicio y por sobre todo expuesto a situaciones que ponen en riesgo incluso su vida”, concluyendo que “para que un consultorio funcione de manera adecuada necesita tener un espacio seguro para poder atender a los pacientes, y eso no solo se refleja en la seguridad para los funcionarios, sino que por sobre todo en la seguridad para la comunidad”.

Desde el Colmed agregan que un consultorio que se encuentra expuesto a este nivel de delincuencia “pone en riesgo a toda una población, por eso esperamos que el Estado, la delegación presidencial, el Ministerio del Interior -con quienes hemos estado trabajando- pueda tomar medidas concretas oportunas rápidas que protejan a los funcionarios del Cesfam Bajos de Mena y que también nos pueden entregar las herramientas para que sigamos trabajando en un programa o un plan de trabajo importante para resguardar los otros los centros de salud del país”, complementa Viveros.

Medidas en el Cesfam

La Fiscalía indicó que, tras recibir la denuncia por el delito de amenazas a funcionarios públicos del Cesfam, dispusieron un punto fijo de Carabineros en el centro de salud, que estará allí para el resguardo de futuros incidentes, por al menos un mes.

Asimismo, la fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puente Alto, Denisse Valenzuela, indicó que Carabineros realizará las primeras diligencias por las amenazas. Además, respecto al punto fijo de la policía uniformada, este será reevaluado después de 30 días para ver si es necesario prorrogarlo o establecer otra medida de protección de mayor eficacia.

La tarde de este jueves, personal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se encontraba buscando casquillos de bala en el sector, los cuales posteriormente van a ser utilizados como medios de prueba en una eventual imputación.

Actualmente, la investigación está a cargo del equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios Sur. El subcomisario Diego Novoa, de la Brigada de Homicidios Sur, informó sobre la dinámica del ataque y las víctimas. Muchos vecinos decidieron no salir por temor a que los ataques se repitieran. “Llevamos más de 150 evidencias balísticas, en este caso vainillas que se han recolectado desde el sitio. La primera hipótesis es que este hecho podría estar relacionado con el homicidio ocurrido el 24 de septiembre”, detalló.

En tanto, el fiscal Jorge Cáceres sostuvo que se está investigando precisamente quiénes son las personas que cometieron el delito, pero además se indaga alguna vinculación con el tráfico de droga en el sector que pudiera ser la motivación.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien llegó hasta el centro de salud por la tarde, dijo que pidió a la policía que se reforzaran los patrullajes en la zona. Por otro lado, afirmó que este viernes sostendrá una reunión con los representantes de los trabajadores.