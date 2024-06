“Una toma era comprensible en 2011; no es lo mismo en 2024”: rectora Devés retoma funciones tras gira por Europa con Boric

El sábado recién pasado se cumplió un mes desde que un “acampe” -manifestación por medio de instalación de carpas- comenzó a hacerse notar en la Casa Central de la Universidad de Chile con el propósito de que se dieran por finalizados los convenios con universidades israelíes, en medio del conflicto armado entre Israel y Hamas. De ahí en más, una serie de polémicas se han dado en torno a las manifestaciones derivadas de esta acción, los que han alcanzado a la propia rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés, a quien se le criticó por acompañar al Presidente Gabriel Boric en su gira por Europa con una pugna interna viva.

Como sea, lo cierto es que coincidentemente el mismo día que se cumplía el mes del acampe retornó a Chile la rectora Devés. Y este lunes la máxima autoridad de la casa de estudios volvió a la Casa Central, mismo lugar donde la semana pasada se desplegó un lienzo que la mostraba junto a Benjamin Netanyahu, y que luego fue ampliamente criticado. Ahora había otro lienzo bajo el título “No cerremos los ojos a la verdadera violencia de género”, que luego vía Instagram se explicaba así: “Ante la arremetida conjunta de la derecha y la ‘izquierda’ gobernante hemos respondido con otro lienzo, el cual hace referencia al burdo empate que han pretendido instalar los medios de comunicación masiva, no relativicemos el genocidio ni la violencia de género”.

En paralelo a esto, Devés retomó sus labores y asistió a la reunión de Proyecto País Chile 2030-2050, donde se conformó el Secretariado Ejecutivo de esta, reuniendo a diversas organizaciones y autoridades, como la Fundación Encuentros del Futuro, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y otros rectores, como las máximas autoridades de las universidades de Tarapacá (Emilio Rodríguez), de La Serena (Luperfina Rojas), de Valparaíso (Osvaldo Corrales). Ellos, de hecho, a través del Consejo de Rectores (Cruch), hace algunos días ya le habían entregado un respaldo público a la rectora

Fue tras esa instancia que la rectora se refirió tanto al acampe y las otras movilizaciones que se viven en la institución que dirige. Y así, consultada por las expresiones de las manifestaciones, los “marcajes” que denunciaron algunos profesores y propio lienzo que la aludía, la rectora se extendió: “Han puesto mucho énfasis en el tema del marcaje, que claramente que nadie quisiera que ocurra, los estudiantes qué dicen: dicen que es por seguridad, entonces vamos un paso más allá. ¿Deberíamos tener la toma? Esa es la pregunta. No es cómo me marcan para entrar a la toma, tomar mi nombre, me entregan un papel, me marcan, sino por qué tenemos una toma, esa es. Y ahí a veces se invoca que las tomas son habituales, que son históricas, se llega a decir que el año 2010 una toma de cinco meses... como si eso naturalizara las tomas. Y lo que creo que tenemos que entender es que, si bien son históricas, hoy no deberíamos tener tomas, porque hoy el mundo, como lo escuchamos también en esta actividad, requiere de otras formas de entendimiento, es más importante que nunca defender la democracia, defender las formas de relación, que sean respetuosas, eso hoy tiene que ver con la mantención a la democracia. Por lo tanto, si bien una toma era comprensible el año 2011, no es lo mismo el año 2024″.

Asimismo, desdramatizó con lo que ocurre en su establecimiento y señaló que las manifestaciones tipo acampe es algo que está ocurriendo en muchas universidades del mundo. Sin embargo, a pesar de decir que comparte la visión crítica respecto de los hechos en Palestina, la académica también insistió en que las universidades “deben mantener los diálogos interuniversitarios globales”, en referencia a las solicitudes por cortar relaciones con las instituciones israelíes.

Lo anterior, de hecho, ya le ha valido críticas a la rectora por parte de los protagonistas de la manifestación pro Palestina, quienes han dicho que no han visto “a Rosa Devés en todo este tiempo, sólo se ha pronunciado para defender su posición autoritaria”, crítica que se intensificó aún más cuando la rectora viajó a Europa.

La bioquímica, además, hizo referencia a las movilizaciones -algunas por otros motivos que los del Acampe- que se han dado a lo largo de las diversas facultades de la universidad y cómo los equipos directivos le han hecho frente a las manifestaciones: “Todos los equipos han estado trabajando en ir estableciendo un funcionamiento de la universidad. Las movilizaciones son de distinto tipo, en algunas de las facultades son movilizaciones que tienen que ver con sus propias demandas y la situación de cada una”, concluyendo que espera prontamente la resolución de aquellos conflictos. Desde la Casa de Bello declinaron referirse a esa posible resolución de conflictos.

Ocurre que hoy la casa de estudios se encuentra inmersa en una serie de paralizaciones, con las actividades académicas suspendidas en diversas facultades, movilizaciones que se suman a las tomas del Campus Juan Gómez Millas y la Facultad de Artes Centro.

Dichas tomas, según han argumentado sus promotores, se deben a la “precarización” de las condiciones laborales de los funcionarios, recordando que una funcionaria de Artes Centro terminó con un dedo amputado al realizar labores.