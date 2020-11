Unidad Constituyente: los factores que tensionan un acuerdo para primarias municipales

Lograr acuerdo para realizar primarias convencionales en más comunas. Ese fue el mandato que el sábado les dieron a sus secretarios generales los presidentes de los partidos que integran la Unidad Constituyente -PS, PPD, DC, PR, PRO y Ciudadanos-, con el objetivo de ampliar los márgenes de un pacto que, para algunos, parecía demasiado acotado.

A esas alturas, los dirigentes habían logrado consenso en 68 comunas -que podrían ampliarse a más de 80- para zanjar a través de ese mecanismo un candidato único del bloque de cara a los comicios municipales fijados para abril, mientras que tenían otras 140 en acuerdo con candidato unitario y más de 130 en indefinición.

Pero ese no fue el único nudo que trabó la firma del pacto durante esa jornada. Al cierre de esta edición, los representantes de las colectividades del bloque se encontraban reunidos en la sede del PS buscando, además, despejar otros factores que han tensionado la negociación. Entre ellos, qué hacer en algunas comunas con alcaldes opositores en ejercicio que están impedidos de ir a la reelección y, asimismo, si aplazar o no el cierre de acuerdos en zonas donde las primarias podrían abrirse a otros pactos.

Si bien se había establecido como criterio general que los partidos que tienen alcaldías afectadas por el límite a la reelección las mantuvieran, en algunas zonas esto ha trabado el avance del acuerdo.

Por ejemplo, en comunas como El Bosque, donde actualmente el alcalde socialista Sadi Melo no podrá repostular y, según conocedores de las tratativas, se habría pedido a su colectividad abrir la competencia. De igual modo, dicen las mismas fuentes, habría falta de acuerdo respecto de la comuna de Lo Prado, donde se encuentra en ejercicio el PPD Maximiliano Ríos.

En esa alcaldía, si bien el edil no está afectado por el límite a la reelección, su partido estaría por impulsar primarias internas para reemplazarlo, lo que aún no concita el acuerdo de todos en Unidad Constituyente.

“Lo que esperamos es que este acuerdo sea lo más completo posible. Es decir, que haya un número de comunas con candidato indiscutido que todos respaldemos, otro número importante de comunas en que tengamos primarias, otras donde tengamos encuestas y que sean las menos aquellas que queden en indefinición. Sería bastante complejo que lleguemos a un acuerdo donde queden muchas comunas abiertas”, afirma el presidente de la DC, Fuad Chahin.

El líder radical, Carlos Maldonado, en tanto, comenta que “como PR estamos comprometidos con el principio de que la ciudadanía tenga un rol principal en la definición de los liderazgos locales”, mientras que su par del Partido Progresista, Camilo Lagos, señala que “estamos avanzando en la voluntad de, al menos, definir un grupo de comunas que vayan a primarias. Hay toda la voluntad de enfrentar a la derecha unidos, aunque eso signifique hacer todos los sacrificios”.

En la misma línea, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, sostiene que “estamos procurando la unidad más amplia (...) con miras a lograr acuerdos con el amplio espectro de las fuerzas de oposición”. Y agrega: “Haremos todo el esfuerzo posible en esta dirección”.

Otro factor que ha estado sobre la mesa es la intención de que en algunas comunas como Ñuñoa, La Reina, La Florida y Providencia, entre otras, se busque ampliar las primarias de la Unidad Constituyente a la Unidad por el Cambio (PC y FRVS) y el Frente Amplio. En ese sentido, si bien existe voluntad de avanzar en esa línea, desde el bloque aseguran que eso no puede traducirse en primarias “a la carta” de su contraparte.

“El abrir estas primarias pasa por una conversación con los otros partidos. Creemos que no hay problema en la medida en que exista reciprocidad y no sea una elección unilateral donde ellos compitan donde quieren, y donde no, llegan a abril. Eso sería bastante difícil de explicar”, advierte Chahin.

Pese a eso, desde el bloque le pidieron al Frente Amplio -que inscribió ocho primarias legales para estos comicios- enviar un listado de comunas donde estarían dispuestos a ir a primarias convencionales para, luego de zanjar un acuerdo como Unidad Constituyente, avanzar en esa dirección.

En ese sentido, algunos dirigentes han planteado que lo ideal sería no zanjar nada aún en esas zonas para ver la posibilidad de un acuerdo más amplio con el resto de la centroizquierda.

En el bloque son conscientes de que los tiempos que manejan para lograr acuerdos en materia municipal son acotados, dado que tienen hasta el 11 de enero para inscribir las candidaturas definitivas.

Así, se espera que una vez cerrado el pacto de Unidad Constituyente, se pueda lograr antes del fin de semana un consenso con otras fuerzas y así tener margen para organizar las elecciones, a más tardar, para el 20 de diciembre