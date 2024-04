Valencia por triple homicidio de carabineros: una hipótesis apunta a que “todo se haya producido en el contexto de una emboscada”

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

El fiscal nacional, Ángel Valencia en conferencia de prensa en el Congreso, en Valparaíso. Foto: Pablo Ovalle / Agencia Uno.

"Afirmar si la investigación va o no en buen camino hoy día es una hipótesis que yo no me atrevería a formular o arriesgar, pero sí le puedo confirmar que es una investigación que avanza", señaló el fiscal nacional.