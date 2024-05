Vallejo afirma que presentarán propuesta de condonación del CAE “antes de septiembre”

Este miércoles, y durante una pauta por el lanzamiento de un plan para fortalecer la alfabetización mediática, informacional y digital de la ciudadanía, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo junto a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fueron consultados con respecto a los dichos de esta jornada del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien indicó que se entregarán una propuesta para la condonación del CAE en septiembre, y si se podría esperar un anuncio de esa índole para la próxima Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric el 1 de junio.

Al respecto, el titular de Educación destacó que en el gobierno, “tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Hacienda, hemos estado trabajando en el desarrollo de una propuesta”, confirmando que efectivamente el plazo para presentar la propuesta es septiembre.

“Esa propuesta tiene bastantes avances desde el punto de vista técnico, y hay un horizonte temporal que ya fue establecido, y que de hecho fue parte de la discusión presupuestaria durante el año 2023 para el 2024, que es el mes de septiembre, como el horizonte temporal en el que máximo vamos a presentar esta propuesta para el debate respecto a la resolución de un nuevo sistema de financiamiento respecto al CAE”, expresó.

“Esto es una propuesta que no se ha abandonado, que está en los compromisos del gobierno, está en el programa, está en las cuentas presidenciales que el presidente ha reiterado”, continuó. ,

En esta línea, el titular de Educación indicó que no podía adelantarse a futuros anuncios que se realizaría el Mandatario.

“Yo no puedo, obviamente, pronunciarme especialmente sobre los contenidos del discurso del Presidente el 1 de junio, porque ese es algo que va a hacer el Presidente (...) lo que sí puedo decir es que para el gobierno el compromiso respecto al abordaje de la situación del CAE está vigente, que tenemos una temporalidad que es máximo el mes de septiembre de este año, y en el que lo que puedo decir, es que estamos trabajando junto al Ministerio de Hacienda en los contenidos técnicos”.

Por su parte, la ministra Vallejo, también reiteró que el tema del CAE “se va a concretar antes de septiembre”, añadiendo que el detalle, se dará a conocer cuando se presente el proyecto en su totalidad.

“Y es un proyecto que no solamente habla del CAE, sino que también del nuevo sistema de financiamiento, porque no basta con terminar algo, hay que ver cómo se reemplaza ese mecanismo de deuda privada por un sistema que sea más sostenible y que no genere el perjuicio que ha generado el CAE en las familias”, añadió.

En este sentido, Vallejo destacó que “es un tema de preocupación que nos asiste desde incluso antes del 2011, cuando éramos dirigentes estudiantiles, que lo hemos venido demandando, y ahora que somos gobierno, lo vamos a concretar y cumplir en la presentación de un proyecto antes de septiembre de este año, en eso ha estado trabajando”.

“La demora no es porque sí, es porque un proyecto muy complejo y porque estamos también con otras muchas reformas que hemos tenido que ir sacando, hemos tenido contingencias que asumir (...) pero de todas maneras, insistimos claramente: es un año para concretar y concretar compromisos como la ley para el término del CAE, y eso va a ser antes del mes de septiembre de este año”, afirmó.