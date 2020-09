Viajes entre regiones serán con permiso especial y la obligación de fijar regreso

A partir del lunes de la próxima semana, 247 comunas del país, si es que no cambian de fase sanitaria, podrán optar a un esperado beneficio: viajar a otras zonas que estén en Fase 3 o 4 de desconfinamiento sin necesidad de un salvoconducto de emergencia.

Así lo anunció el lunes la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien sostuvo que “las personas que estén en comunas en Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada, van a poder trasladarse a otras en la misma situación”. Pero ¿cómo funcionará este permiso y cuáles serán sus limitantes?

El tema fue analizado hasta ayer en la tarde por el gobierno, en una instancia en la que participaron las subsecretarias de Salud Pública y la de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Así, La Moneda anunciará la parte práctica del plan, que contempla un nuevo tipo de permiso, a través de la Comisaría Virtual, además del carné sanitario que las personas pueden obtener de www.c19.cl.

Fuentes de gobierno precisaron dos cosas: una, la idea es transparentar las salidas desde la Región Metropolitana a otros lugares, dado que durante el último fin de semana se detectó una alta presencia de personas que dejaron la capital con justificaciones falsas, o lisa y llanamente sin permiso; y dos, que esta medida no apunta a validar a quienes tienen segundas viviendas vacacionales en otros lugares, sino que busca ser un apoyo para el reencuentro de familias y seres queridos que no pueden verse desde hace muchos meses.

Desde el Ejecutivo explicaron que actualmente quien quiere viajar de una región a otra debe contar con un permiso para ir a funeral, mudanza o a entregar remedios/alimentos a personas con enfermedades o de la tercera edad, tener un permiso único colectivo o bien desempeñarse en un rubro esencial. También se debe fundamentar el caso y así obtener un permiso temporal por una cierta cantidad de horas.

A partir del lunes, la Comisaría Virtual contará con un nuevo tipo de permiso, donde el solicitante registrará su domicilio de origen, mediante una declaración jurada, la cantidad de días que estará en su punto de destino, el domicilio al cual irá y la fecha de retorno. Todo esto, siempre y cuando viaje desde una comuna en Fase 3, 4 o 5, a otra en esa misma condición.

El plan del gobierno contempla que quien registre su domicilio por primera vez para obtener este permiso quedará registrado con esa residencia y no podrá modificarlo. Por ejemplo, si la comuna donde vive retrocede a una Fase 1 o 2, sencillamente no podrá viajar.

¿Qué pasa si la comuna de mi residencia cambia de fase en medio del viaje? Nada. La persona podrá retornar sin problemas a su domicilio original.

Hasta anoche aún no estaba zanjado cuántos serían los permisos que una persona podría obtener al mes, aunque se descartó de plano que, por ejemplo, fuera para todos los fines de semanas. Además, se establecerá un tiempo límite de estancia en otra zona.

Actualmente, son 54 las comunas en Cuarentena (Fase 1), 44 en Transición (Fase 2), 192 en Preparación (Fase 3) y 55 en Apertura Inicial (Fase 4). Para poder contar con la autorización para ingresar a otras regiones, la persona deberá sacar su carné sanitario el mismo día del viaje. Esto es fundamental, dado que este registro será verificado también en los cordones sanitarios (esto igual ocurre hoy en día).

Desde el Ejecutivo también advierten que esta plataforma está conectada con la base de datos de Epivigilia, del Ministerio de Salud, donde está registrado quienes están contagiados con Covid-19 o son contactos estrechos.

Las personas contagiadas o que sean contactos estrechos no podrán viajar bajo ninguna circunstancia.

Balnearios en alerta

Al alcalde de Algarrobo (comuna en Fase 3), José Luis Yáñez (ind.), la medida no les convence: “A mayor aglomeración es mayor la posibilidad de contagio. Estas medidas no se nos preguntan a los alcaldes, nos imponen una situación compleja. Yo habría esperado al 15 de diciembre para evaluar la curva de los contagiados”.

El edil de Zapallar (Fase 3), Gustavo Alessandri (RN), sostuvo que “la llegada de vecinos y turistas tiene que ser con responsabilidad para no tener que lamentar nuevos casos. Seremos muy severos en fiscalizar el uso de la mascarilla en todo momento y la distancia social”.

Agregó que “poco a poco tenemos que ir dando más libertades, pero siempre respetando en su totalidad las medidas sanitarias”.

Ayer, en entrevista con T13 Radio, el ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que “es importante para poder ir activando el turismo, por eso es que yo he sido un promotor de esa medida, siempre que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo”.

En el sur sacaron algunas cuentas alegres. El encargado del departamento de turismo de la Municipalidad de Villarrica (Fase 4), Ricardo Villanueva, dijo que “el rubro de alojamientos tiene su protocolo particular y me imagino que una vez que la persona solicite la autorización para viajar existirá algún tipo de protocolo, como el tener PCR o documento que acredite que está sana y puede trasladarse. Es una gran noticia para nosotros”.

Para el alcalde de Cobquecura (Fase 3), en la Región de Ñuble, Julio Fuentes (PR), “eso no es atinado. No me parece correcto ni seguro que en este minuto se desarrolle esta estrategia, considerando los altos índices de contagios tanto en Ñuble como en las regiones aledañas”.