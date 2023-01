Violento asalto: Monsalve asegura que mall Plaza Egaña “no estaba cumpliendo con los estándares de seguridad”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al violento asalto que se registró el domingo pasado en la tienda Mac Online del mall Plaza Egaña, ubicado en la comuna de La Reina, donde un grupo de antisociales vestidos con overoles blancos y premunidos de armas de fuego llegó al lugar para sustraer diferentes aparatos tecnológicos.

Con respecto al hecho, Monsalve señaló que hay una responsabilidad del gobierno en tomar medidas, pero que también los centros comerciales deben cumplir con estándares de seguridad, dado que son entidades privadas.

“Aquí hay una responsabilidad sin duda del gobierno de tomar medidas, pero también los centros comerciales son una actividad económica en manos de privados y, por tan tanto, también de los privados. Quiero decirlo porque los centros comerciales son lo que se denomina ‘entidades obligadas’, o sea, tienen estándares de seguridad que cumplir”.

Además agregó que “la tarea del gobierno es tomar medidas para que eso ojalá no ocurra y si ocurre, pueda ser sancionado. En particular, lo de los centros comerciales es extraordinariamente delicado, porque entran miles de personas a un centro comercial, adultos y lamentablemente también niños que se colocan en riesgo a un hecho de esta naturaleza”.

Monsalve también señaló que hubo un número deficiente de guardias en el recinto comercial y que, algunos, no tenían los cursos de preparación ante una situación como la que se vivió ayer. “En el caso de lo que ocurrió en Plaza Egaña, no estaba la cantidad de guardias que tenía que estar, ni todos los guardias tenían los cursos que tenían que tener, o sea, la entidad privada no estaba cumpliendo con los estándares de seguridad que se le habían colocado”, indicó el subsecretario del Interior.

En otro punto, Monsalve señaló que conversó sobre el episodio que se vivió en el mall con la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde se comunicó que prontamente sostendrán una reunión con los representantes de los centros comerciales y locatarios, con el fin de acordar mejores y mayores medidas de seguridad en dichos espacios.