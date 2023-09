Vitacura: Contraloría objeta más de $4.500 millones a administración de Raúl Torrealba entre 2020 y 2021

En su informe final sobre una auditoría por entregas de subvenciones y aportes por asignación directa a la Municipalidad de Vitacura, la Contraloría objetó más de 4.500 millones de pesos gastados entre 2020 y 2021, durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba.

Esto, luego de que Torrealba fuera formalizado en junio pasado, ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, luego de que la Fiscalía lo acusara de desviar, de manera irregular, más de $ 760 millones a su bolsillo.

En su informe dado a conocer este jueves, la Contraloría indica que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2020 y 2021, “se constataron gastos rendidos y aprobados no acreditados por un monto total de $1.414.488.629, correspondiente a rendiciones por subvenciones transferidas por la Municipalidad de Vitacura a las entidades Vitasalud, Vitaemprende, Vitadeportes y al Consejo Local de Deportes de Vitacura en el año 2020, toda vez que los expedientes de las rendiciones de cuentas proporcionados por la Municipalidad de Vitacura, no contaban con los antecedentes de respaldo suficientes para acreditar los desembolsos y la ejecución de los servicios rendidos”.

Asimismo, “se determinaron gastos improcedentes los que fueron rendidos y aprobados en el año 2020, por un total $638.551.017, por no ajustarse al objeto de la subvención, relacionados con rendiciones de boletas de honorarios médicos no pagadas con la subvención municipal; gastos rendidos y aprobados por servicios que no fueron prestados (…); omisión de los descuentos establecidos en el contrato de prestación de servicios entre Vitasalud y Clínica Tabancura; planes complementarios de salud que no se encuentran contenidos en los objetivos de la subvención; duplicidad de subvenciones por gastos en arriendos; pagos al proveedor Telemed Servicios Sociosanitarios SpA que exceden el monto máximo establecido en el contrato; notas de crédito no consideradas en las rendiciones de cuentas y recursos recaudados no devueltos por servicios no prestados”.

El texto agrega que se verificó que en 2021 “el Consejo Local de Deportes de Vitacura, Vitadeportes y Vitaemprende no rindieron la suma de $268.055.923, mientras que la dirección de control municipal objetó gastos rendidos por Vitadeportes y Vitaemprende por $312.648.977, totalizando un monto de $580.704.900, no aprobados por esa dirección, los cuales, a la fecha del presente informe, no han sido restituidos al municipio”.

Asimismo, desde el ente fiscalizador indican que “se determinó el pago de subvenciones a Vitaemprende y Vitasalud por un total de $886.923.434 a través de la emisión de tres cheques, entregados por la dirección de administración y finanzas de esa municipalidad a los señores y -el primero sin vínculo contractual con Vitaemprende y, el segundo trabajador de Vitasalud-, monto respecto del cual, la Municipalidad de Vitacura no proporcionó los antecedentes que den cuenta que esos recursos hayan sido efectivamente ingresados en las cuentas corrientes de las organizaciones receptoras”.

En tanto, la Contraloría indicó que “se constató la existencia de gastos rendidos y aprobados por un total de $8.692.848″, que fue pagado a una cuenta corriente del asistente de contabilidad y finanzas en el Consejo Local de Deportes de Vitacura, quien además era administrativo de tesorería y finanzas en Vitadeportes “y no mediante las respectivas cuentas corrientes pertenecientes al Consejo Local de Deportes de Vitacura, Vitadeportes y Vitaemprende”.

“De igual manera, se comprobó que las mencionadas organizaciones rindieron gastos asociados a remuneraciones y adquisiciones de bienes y servicios por un total de $28.415.686″, pagados mediante cheques del mismo funcionario.

Contratos y transferencias

Asimismo, se comprobó que una persona fue contratada por Vitadeportes como gerente de Administración y Finanzas -regido por el Código del Trabajo- a contar del 1 de enero de 2014. Al mismo tiempo, fue contratado a honorarios por las organizaciones comunitarias Vitapass, Vitaemprende y el Consejo Local de Deportes de Vitacura, para prestar servicios en materias relacionadas con asesorías contables y tributarias.

Otro funcionario fue contratado por el Consejo Local de Deportes de Vitacura y Vitadeportes, para cumplir tareas de asistente de contabilidad y finanzas, y administrativo de tesorería y finanzas, respectivamente. También se advirtió que el Consejo Local de Deportes de Vitacura, Vitadeportes y/o Vitaemprende, contrató a honorarios a 6 personas que tienen vínculos de parentesco con estos funcionarios.

“Respecto de las personas indicadas en los párrafos precedentes, se verificó que las rendiciones de gastos aprobadas por la Municipalidad de Vitacura no contaban con información que respalde los servicios prestados por los trabajadores ya individualizados y los prestadores a honorarios con vínculos de parentesco con aquellos, lo que representa un riesgo para la adecuada administración de las subvenciones otorgadas a esas entidades privadas, sin que esa municipalidad haya establecido las medidas de control necesarias para el correcto uso y destino de los referidos fondos públicos”, agrega el informe de Contraloría.

Al igual, se determinó que “la Municipalidad de Vitacura transfirió en el año 2021, un total de $1.035.712.500 a las entidades que se indica: Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente -AMSZO- un monto de $864.500.000; Asociación de Municipalidades de Chile -AMUCH- la suma de $25.212.500; Asociación Municipal de Sustentabilidad Ambiental -AMUSA- la cifra de $25.000.000; y Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente de la Región Metropolitana -AMZO- el monto de $121.000.000, los cuales se otorgaron por concepto de aportes y/o cuotas ordinarias, para financiar proyectos sociales dirigidos a beneficiar a los vecinos de las comunas asociadas, sin que dichos recursos hayan sido rendidos por las citadas entidades, como tampoco consta que la dirección de control municipal haya ejercido su rol fiscalizador respecto del uso y destino de estos”.

La Contraloría indicó que formuló reparos por los gastos objetados y que, además, derivó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.