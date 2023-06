Formalizan a exalcalde Raúl Torrealba por fraude al fisco y asociación ilícita

A eso de las 8.10 llegó el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, al Centro de Justicia para ser formalizado ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de fraude al fisco y asociación ilícita.

El Ministerio Público acusa al exjefe comunal como líder de una asociación ilegal que se habría puesto de acuerdo para defraudar al municipio desde 2014 y 2017. Dichos delitos se habrían originado en el marco de los programas Vita, de dicho municipio y orientados para los vecinos de esa comuna, que abarcaban áreas como salud y deporte.

Al llegar, Torrealba negó que haya existido una asociación ilícita. “Lo que ocurre hoy es que voy a saber qué se me imputa. Hasta el momento lo único que he visto son notas de prensa. Con todo el respeto que tengo por la prensa, no es forma de tramitar un caso como este”, aseguró.

El 7 de mayo, en el marco de las elecciones de consejeros constitucionales, al ser abordado por la prensa, Torrealba negó su responsabilidad en los fraudes que se les acusa. “En mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme y muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad”, dijo esa vez.

El Ministerio Público acusa por los mismos cargos a su otrora estrecha colaboradora, Antonia Larraín, y al exdirector de las corporaciones “Vita” Domingo Prieto.

Según publicó este medio, la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones elaboró un informe donde detectó el ingreso de $ 633 millones a las cuentas del exalcalde de Vitacura y su esposa, María Soledad Simonetti, entre 2011 y 2021. De estos, más de $ 215 millones tendrían un “origen desconocido o no justificado”.

El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por este caso.