Vocera de la Suprema y proyecto de indultos a presos del estallido: “Será en el Congreso Nacional donde deberá analizarse”

Ha sido uno de los temas que ha marcado la agenda durante los últimos días, el proyecto de ley presentado por senadores de oposición para conceder un indulto general a los presos durante los días del estallido social. Sobre esto, fue consultada esta mañana la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

La magistrada, señaló que la apreciación sobre la moción se tiene que hacer en el parlamento. “El Poder judicial no puede comentar ni valorar el ejercicio de las prerrogativas que la carta fundamental le entrega a los parlamentarios, será en esa sede, el Congreso Nacional, donde deberá analizarse si es pertinente o no, que sea ley de la República un proyecto que indulte a las personas a que se refiere dicha ley”, dijo.

Asimismo, Chevesich defendió el trabajo de los tribunales, haciendo incapié en que se trabaja en base a los antecedentes entregados por las partes. “Los tribunales...resuelven los asuntos de su conocimiento a través de la acusación, el requerimiento que formula el ministerio publico y esto tiene que dar origen a un juicio oral...es en esa instancia que las partes deben presentar las pruebas -en este caso, el ministerio Público- para acreditar los hechos y la participación que le atribuye a determinada persona como autor, cómplice, encubridor, en un hecho”

“Los tribunales deben pronunciarse en un caso concreto previa entrega de antecedentes por ambas partes”, complementó.

Además, fue consultada si acaso los beneficiarios de este eventual indulto son o no, presos políticos. Ahí Chevesich afirmó: “[Esa denominación] corresponde hacerla previo análisis de una prueba. No puede un juez, una jueza no puede hacer una anticipación previo a conocer los antecedentes de una causa, pero hay que tener certeza y tranquilidad en que los jueces no fallan de acuerdo a la postura política o la postura ideológica que pueda tener el magistrado”.

La retención del 10%: “Es un proceso complejo”

Chevesich también se refirió al proceso de retiro del 10%, en que los tribunales de familia se han visto inundados de solicitudes de retención a deudores de pensiones alimenticias. La jueza llamó a tener paciencia, debido a los recovecos intrincados que tiene el proceso. “Es proceso es largo, complejo, y no hay sistemas masivos de tramitación”, dijo.

“Los tribunales no pueden adoptar una decisión de manera inmediata, automática, pues es necesario respetar las garantías procesales que tienen las partes involucradas”, esto porque ambas partes pueden apelar y pedir revisiones, y solo todo aclarado el tribunal da la orden de pago a la AFP.

“El llamado es a ser pacientes, a tener la confianza de que el poder judicial está haciendo lo posible para que los pagos se concreten en el menor tiempo”, dijo Chevesich, y afirmó que en vista de hacer más ágil el proceso, el trámite puede hacerse en linea en el portal trámite fácil de la web del poder judicial, ahí se puede enviar la solicitud de retención de fondos, y que basta solo una solicitud. “Así, no necesitan ir a tribunales, para resguardo de su salud”.

Además, se habilitó una oficina virtual para conocer -con el rut- en qué etapa está el proceso, para “evitar que acudan personalmente a los tribunales a preguntar”.

Además, se dispuso el apoyo temporal de los tribunales orales en lo penal a los tribunales de familia para efectos de estos trámites.

Los números

Chevesich informó que al 10 de diciembre, han habido 386.354 ingresos de solicitudes de retención de 10%. Desde ahí, se han decretado 307.422 medidas cautelares; 245.322 liquidaciones realizadas; y los pagos realizados al 1 de diciembre son 62.086.

Asimismo, desde el 10 de diciembre, han habido 158.577 solicitudes de retención considerando el segundo retiro del 10%.

Cheveisch señaló que mayores sanciones al incumplimiento del pago de pensiones de alimentos “sobrepasa con creces las funciones del poder judicial”. En ese sentido, pidió a los “agentes estatales” que correspondan, generen iniciativas al respecto. “Que se avoquen a proponer avances y correcciones, el poder judicial ha estado siempre disponible, para, desde nuestra experiencia, contribuir en todas las instancias”.