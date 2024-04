Vocero de la CAM queda en prisión preventiva por atentado incendiario y robo con violencia

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó la tarde de este sábado Rafael Pichún Collonao, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), luego de ser formalizado por la Fiscalía por los delitos de atentado incendiario y robo con violencia.

La audiencia, que se llevó a cabo en dependencias del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, se extendió por cerca de seis horas, luego de que el viernes fuese detenido el imputado en el Terminal Sur de Santiago por personal de la PDI.

A Pichún se le imputa participación en la quema de dos camiones, suceso ocurrido en el sector Quilleco, camino a Antuco, el 13 de octubre del año pasado, delito por el cual permanecen otras cinco personas bajo la misma medida cautelar más gravosa, tras ser sorprendidos en flagrancia.

Al respecto, el fiscal para causas de violencia rural, Juan Yáñez, durante el curso de la audiencia dio a conocer antecedentes de la causa que vinculan al vocero de la CAM en la planificación del referido ataque.

En tanto, el abogado defensor, Rodrigo Román, precisó ante el tribunal que en el caso de Rafael Pichún existe “una persecución en su contra”, argumentando que la semana había sido detenido en un control vehicular en Victoria, por una orden de detención que aún permanecía vigente en el sistema judicial y por la cual el Ministerio Público había decidido previamente no perseverar.

Pese a lo anterior, la magistrada Alicia Bravo accedió a la petición del Ministerio Público, considerando que la libertad de Pichún Collonao representa un peligro para la seguridad de la sociedad y con el fin de asegurar su comparecencia a futuras audiencias.

Finalmente, el lonko de la comunidad Temulemu y hermano del imputado, Juan Pichún, declaró tras la instancia que “la persecución está dentro de aquellos dirigentes que han que han levantado la voz, en defender los derechos de nuestro Pueblo Nación Mapuche”.

“Creo que este gobierno está errando el camino. La paz y el entendimiento que ellos han estado impulsando, no va a tener ningún buen puerto, va a ser un voladero de luces que no tiene ningún alcance político y no va a tener ningún tipo de acercamiento y entendimiento entre el Estado y el Pueblo Nación Mapuche. Mientras se esté persiguiendo y haciendo uso de métodos que la dictadura hacía en esos años, militarizando la zona, en los juicios poniendo testigos secretos que vayan a testificar y engañar a los tribunales con sus mentiras; esos métodos que usaba el gobierno militar y hoy día lamentablemente el gobierno de Boric lo está usando en contra del Pueblo Nación Mapuche” cerró.