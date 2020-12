“Basta de buscarle la quinta pata al gato”: Paris defiende a Piñera tras aparición sin mascarilla y acusa persecución “en contra de algunas autoridades”

Nuevamente el Presidente Sebastián Piñera fue visto sin utilizar mascarilla en un espacio público, esta vez durante una ceremonia de entrega de viviendas sociales en Los Andes que se llevó a cabo ayer. En la instancia, el Mandatario dio un discurso sin dicha protección facial para luego entregar las llaves a una de las beneficiadas e hizo el gesto de abrazarla, pero sin tener contacto.

Un hecho al que se refirió hoy el ministro de Salud, Enrique Paris, en medio del balance sanitario. El secretario de Estado fue enfático y defendió que Piñera mantuvo una distancia “prudente” y que “se puso la mascarilla de inmediato”. Además, acusó una persecución en contra de “algunas autoridades” y llamó a dejar de “buscarle la quinta pata al gato para tratar de seguir atacando al Mandatario, creo que basta”.

“El Presidente de la República ayer -en la entrega de viviendas de altísima calidad que fue muy agradecido por la población- no usó la mascarilla mientras se dirigía el público usando el micrófono, como lo hace habitualmente; además, con distanciamiento físico entre personas y personas. Cuando entregó la primera llave, no se colocó la mascarilla, pero se acercó a la persona a una distancia prudente, mantuvo el distanciamiento, no la abrazó. En ese momento, se metió la mano en el bolsillo y se puso la mascarilla de inmediato”, señaló Paris.

Según afirmó el titular de Salud, fueron sólo 67 segundos los que el Jefe de Estado estuvo sin mascarilla y recalcó que “no creo que esa sea una señal de que el Presidente no se preocupa, todo lo contrario, está permanentemente preocupado de cumplir las normas. Yo creo que basta ya de seguir con esta persecución en contra de algunas autoridades de salud, en cambio a otras autoridades no se les dice absolutamente nada, nada, cuando también incumplen las normas sanitarias”.

Agregando que “buscarle la quinta pata al gato para tratar de seguir atacando al Mandatario, creo que basta (...). Veamos las cosas buenas, y no veamos los mínimos detalles que pueden confundir a la población y que lo único que tratan de hacer es seguir tratando de molestar a nuestro Presidente”.

Cabe recordar que el pasado 5 de diciembre, Piñera fue sorprendido caminando sin mascarilla por una playa de Zapallar, donde se sacó fotos con personas sin mantener la distancia social. En esa ocasión, el Jefe de Estado pidió disculpas por este hecho y presentó una autodenuncia ante la Seremi de Salud de Valparaíso. El organismo determinó una multa de poco más de dos millones y medio de pesos.