Seremi de Salud de Valparaíso multa al Presidente Piñera con poco más de $ 2,5 millones tras pasear sin mascarilla en playa de Zapallar

La Seremi de Salud de Valparaíso decidió multar con poco más de 2 millones y medio de pesos al Presidente, Sebastián Piñera, luego de que el pasado 5 de diciembre fuera sorprendido caminando sin mascarilla por una playa de Zapallar y sacándose fotos con personas sin mantener la debida distancia social.

Tras conocerse el hecho, el Mandatario debió salir a pedir disculpas por su actuar y a presentar una autodenuncia ante el organismo por su acción. “Salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda, debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos, no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, sostuvo el jefe de estado en dicha oportunidad.

Y hoy, a caso dos semanas del hecho, mediante un comunicado, el organismo fiscalizador informó que ya tramitó la autodenuncia que el Mandatario ingreso a la entidad el 7 de diciembre pasado tras los cuestionamientos surgidos en su contra.

“En dicha resolución se establece una multa de 50 UTM, lo que equivale a 2.551.450 pesos”, se lee en el comunicado de la Seremi.

En La Moneda, en tanto, aseguraron que la multa ya fue pagada por parte del Presidente Piñera.